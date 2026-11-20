Hiburan

Usahawan sensasi Datuk Seri Vida, atau nama sebenarnya Hasmiza Othman, 55, mengakui pada awalnya dia diselubungi rasa bimbang bukan kepalang. Ini semua gara-gara dia takut bakal menerima kecaman netizen selepas dilamar penyanyi dan cef selebriti Datuk Fazley Yaakob pada 10 November lalu.

Vida menjelaskan, pada malam dia dilamar itu, dia banyak mendiamkan diri. Dia risau akan dikecam dan tidak mahu hubungan itu dimulakan dengan kecaman.

Terkejut Dengan Sambutan Positif Netizen

Tapi siapa sangka, kebimbangan Vida itu meleset sama sekali! Jauh sekali daripada kecaman, lamaran yang diterima itu mendapat sambutan luar biasa daripada orang ramai. Vida tak putus-putus meluahkan rasa terkejut dan syukur, bila tengok rata-rata netizen bukan saja memberikan sokongan penuh, malah ramai yang mendoakan agar hubungan mereka dipermudahkan.

Dia menyifatkan respons positif ini sebagai sesuatu yang tidak dijangka sama sekali, kerana jangkaannya adalah sebaliknya. Katanya, hampir 99 peratus maklum balas yang diterima adalah positif, dan netizen juga menunjukkan semangat yang sama apabila ramai yang tak sabar menantikan tarikh perkahwinan mereka. Mereka juga mendesak supaya cepat bernikah.

Vida mengakui, kalau ikut hati, dia mahu bernikah semalam juga, tetapi perancangan teliti perlu dibuat.

Majlis Tunang & Nikah Mesti Lebih Gempar

Bukan setakat nak kahwin cepat, Vida juga menyimpan hasrat untuk melalui setiap fasa dalam perkahwinan, bukannya main kahwin terus. Maksudnya, akan ada majlis merisik dan pertunangan sebelum dia sah bergelar isteri.

Vida juga siap berseloroh dan membayangkan betapa meriahnya nanti majlis-majlis akan datang, lagi-lagi kalau nak dibandingkan dengan lamaran Fazley yang dah cukup gah dengan penggunaan dron masa tu. Bayangkan, lamaran pun dah pakai dron canggih. Habis tu, kalau bertunang nanti, Fazley nak buat macam mana pula?

Vida berkata dia mahu melalui semua fasa itu dan mengesahkan mereka sudah mula berbincang ke arah itu.

Jadi, siapa dah tak sabar nak tengok majlis tunang diorang siap guna dron lagi besar?