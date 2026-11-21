Hiburan

Fuhh, memang tak sangka! Pelakon Maria Farida baru-baru ini mencuri perhatian bila dia muncul dengan imej berhijab sebagai tetamu di podcast popular 'Too Pretty To Handle'. Penampilan yang tak dijangka ni terus mencuri perhatian ramai, sampai berderet pujian yang masuk!

Dalam sesi podcast yang hangat tu, Maria tampil cukup anggun dengan menggayakan selendang satin berwarna emas. Dia turut berkongsi pelbagai kisah kehidupannya. Memang nampak kemanisan tu terserlah betul!

Tak peliklah kalau ruangan komen podcast tu terus jadi medan pujian. Beberapa pengguna memuji imej baharu Maria ni, siap cakap dia makin manis bila berhijab. Satu komen yang dapat perhatian berbunyi, “Dia dah bertudung? Cantik, alhamdulillah. Semoga terus istiqamah.” Tak kurang juga yang lain siap cakap, “Lagi cantik dan manis sis Maria Farida dengan penampilan berhijab, alhamdulillah,”.

Tapi, sebelum kita semua terbawa-bawa dengan spekulasi, penting untuk diingat yang penampilan Maria dalam podcast tu tak disertakan dengan sebarang pengesahan rasmi tentang keputusannya untuk berhijab sepenuhnya.

Apa-apa pun, aura Maria Farida bila berhijab memang lain macam, kan? Kita semua setuju!