Hiburan

Datuk Ziana Zain, penyanyi pop dan pelakon Malaysia yang mula gah sejak awal 90-an dengan "Madah Berhelah", memang nama besar dalam industri muzik tempatan. Lebih tiga dekad bergelar anak seni, ikon ini tetap ada tempat istimewa dalam hati peminat walau zaman terus berubah mengikut peredaran.

“Saya Ibarat Kakak Yang Hiburkan Adik-Adik”

Ingatkan ada rahsia `power` yang pelik-pelik, tapi Ziana Zain ni santai je. Katanya, tak ada rahsia luar biasa pun nak `maintain` relevan. Beliau melihat kerjaya seni sebagai satu amanah yang perlu digalas dengan penuh keikhlasan. Bukan calang-calang, siap ibaratkan diri macam kakak yang sentiasa nak hiburkan adik-adik dia, iaitu peminat setia yang sentiasa `support` perjalanan seninya.

Kata Ziana, populariti ni bukan bergantung pada lagu `hit` atau suara yang merdu semata, tapi juga perlukan keikhlasan, disiplin, dan rasa tanggungjawab pada peminat. Bagi dia, kerja seni ni bukan sekadar pekerjaan, tapi satu kecintaan yang perlu dihargai.

Saya tak ada rahsia. Saya bersyukur kerana kerja saya merupakan kecintaan saya. Saya sangat bersyukur dan sangat `enjoy` dengan kerja saya. Pertama, rezeki daripada ALLAH SWT. Kedua, saya buat kerja saya seikhlas yang saya boleh, jelas Ziana Zain.

Sebab bagi saya, saya ini ibarat kakak-kakak yang menghiburkan adik-adik. Di kala sunyi, di kala kesusahan, di kala kesenangan. Jadi ini satu tanggungjawab yang besar yang saya pikul untuk adik-adik saya, peminat-peminat saya, tambahnya lagi. Nampaklah betapa Ziana Zain ni serius dengan kerjaya dia, macam seorang kakak yang takkan biarkan adik-adiknya kecewa. Fuh, rasa macam kena `parental advisory` terus!

Wajib 'Look' Baru, Sanggup Keluar Duit Lebih!

Selain bakat suara yang padu dan sikap rendah diri, Ziana Zain turut mengaku bertuah sebab dikurniakan deretan lagu popular dan sokongan media serta peminat. Tapi dia bukan setakat bergantung pada itu je tau! Ziana juga menitikberatkan penampilan diri setiap kali ada acara atau memenuhi undangan persembahan. Betul lah kata orang, dari hujung rambut sampai hujung kaki kena `on point`!

Kakak kepada penyanyi Anuar Zain ini tak lokek langsung nak keluarkan belanja lebih demi pastikan diri sentiasa tampil kemas dan menarik depan khalayak. Iyalah, kalau nak jadi ikon, kena `set standards` tinggi kan? `Salute`lah semangat macam ni!

Setiap tahun, saya nak `look` yang terbaru untuk peminat saya. Saya sanggup keluar duit lebih untuk bersiap cantik. Di setiap acara saya pergi, sama ada sidang media, menyanyi di radio, stesen televisyen atau di pentas luar bandar, saya tetap akan bersiap, katanya.

Saya memandang kerja saya ini sangat tinggi. Sebab anugerah yang ALLAH berikan kepada setiap orang itu tak sama. Bila ALLAH dah bagi, jagalah, tegasnya, menunjukkan komitmen dia dalam kerjaya.

Rahsia Suara 'Maintain'? Rehat & Penghayatan!

Bercakap pasal jaga suara emas dia, Ziana Zain akui rehat itu paling penting sekali. Nak `maintain` vokal yang power bukan senang kan? Tapi dia juga cakap, penghayatan masa menyampaikan lagu tu lagi penting untuk pastikan mesej dan emosi lagu sampai ke hati pendengar. Memang betul lah, ada beza antara menyanyi dengan menyanyi penuh jiwa!

Pengalaman dia dalam industri yang dah lama gila tu buatkan dia makin faham cara nak sampaikan lagu dengan lebih berkesan. Yang paling penting rehat. Dan penghayatan terpaling penting. Dalam kita menyanyi itu, penghayatan terhadap lagu supaya sampai, ujarnya.

Macam kita dulu-dulu, lebih kepada lontaran-lontaran. Ada `feel`, tapi tak banyak. Sekarang, `as time goes by`, kita lebih faham bagaimana nak `deliver` supaya orang dapat rasa, jelasnya. Ini yang kita panggil `evolve` dalam seni, bukan setakat `stuck` kat takuk lama. Nampak sangat veteran ni sentiasa nak `upgrade` diri untuk peminat!

Bakal Beraksi Di Konsert A Night of Soul

Kalau korang nak tengok sendiri kehebatan Ziana Zain beraksi, jangan lepaskan peluang! Beliau bakal bergabung tenaga dengan empat lagi bintang popular, iaitu Datuk Amy Search, Siti Nordiana, Khai Bahar, serta penyanyi tersohor dari negara jiran, Chakra Khan menerusi `Konsert A Night of Soul`.

Bukan tu je, konsert ni bakal dibuka tirainya dengan persembahan bakat baharu, Nabihah Aimi. Konsert anjuran Starlika dan Astana Global ini dijadualkan berlangsung di Pusat Pameran Antarabangsa Mines (MIECC) pada 12 Disember depan. Dah `mark` kalendar korang belum?