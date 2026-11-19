Hiburan

Pelakon Nadia Brian punya pandangan pasal Puteri Balqis ni memang chill habis! Dia tak nampak pun apa yang salah kalau Puteri Balqis, yang kita semua kenal dengan lakonan power tu, nak luahkan apa-apa atau kongsi pandangan dia kat media sosial. Bagi Nadia, itu memang hakikatnya hak peribadi setiap orang. Masing-masing ada akaun sendiri, kan? So, lantak pi lah nak post apa pun.

Nadia, yang nama betulnya Nadia Najwa Mohamed Rashidi, umur dah 35 tahun, cakap dia takde port pun nak jadi hakim atau judge apa yang Puteri Balqis buat. Yelah, setiap orang kan ada kebebasan masing-masing dan cara pertimbangan sendiri bila nak pakai platform media sosial ni. Takkanlah kita yang nak control dia pulak?

"Isu apa yang dia muat naik di media sosial itu tentunya hak individu masing-masing, siapa kita untuk menilai dan mengatakan janganlah post itu atau ini? Kita sendiri pun ada hak untuk memuat naik apa sahaja di media sosial. Saya tidak ada hak untuk mengatakan dia boleh atau tidak boleh melakukan sesuatu perkara," kata Nadia. Ini memang deep lah pesanan dia. Maknanya, sebelum nak kutuk atau bash orang lain, cermin diri dulu! Kita pun ada benda yang kita suka share, kadang benda pelik-pelik pun ada, kan?

Bukan sekadar mempertahankan, Nadia juga secara peribadi siap bagi pujian melambung kat Puteri Balqis tau! Dia panggil Aqish (nama manja Puteri Balqis) ni sebagai seorang gadis yang sweet dan berbakat besar giler dalam dunia lakonan. Nadia pun dah kenal Puteri Balqis sejak Aqish kecik lagi.

Nasihat 'Kekakak' Untuk Adik Industri

Kalau bab nasihat pulak, Nadia kata dia takde lah nak bagi nasihat yang bombastic sangat. Cukup sekadar pesan yang ringkas tapi padat: "sama-samalah kita menjaga diri." Fuh, ringkas tapi menusuk kalbu! Dalam industri yang penuh cabaran ni, memang kena jaga diri betul-betul.

Dia menganggapnya sebagai nasihat seorang kakak kepada adik supaya sentiasa menjaga diri dalam industri ini.

Selain tu, Nadia juga mengingatkan semua agar sentiasa ingat basic niat bila kita bekerja. Niat kena ikhlas, kerana Allah. Betul lah tu, kalau niat dah betul, perjalanan pun Insya-Allah akan dipermudahkan dan diberkati.

Paling sentap sekali, Nadia siap doa agar semua penggiat seni ni dilindungi dari "mata-mata jahat." Eh, bukan mata jahat yang macam dalam filem seram tu tau. Ini "mata-mata jahat" yang suka sangat melaga-lagakan artis. Menurutnya, kalau artis bergaduh, mereka akan "tepuk tangan."

Nadia berkata sesama mereka baik sahaja.

Telefilem Terbaru di UTV

Okay, switch topik sikit pasal karier Nadia Brian. Buat masa ni, Nadia sibuk dengan projek telefilem terbaru dia yang bertajuk `Like & Latte`. Dalam telefilem ni, dia bergandingan dengan nama-nama besar lain macam Diana Danielle, Shahz Jaszle, dan Razzuan Rosli. Bestnya, `Like & Latte` ni pun dah boleh ditonton kat aplikasi UTV. So, apa tunggu lagi? Cepat-cepatlah download UTV tu kalau nak catch up dengan lakonan terbaru Nadia Brian! Siapa rasa terpanggil dengan nasihat Nadia tu?