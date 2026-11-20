Hiburan

Bersiap sedia, peminat muzik tanah air! Kumpulan pop popular Indonesia, D'MASIV akan menggegarkan pentas Mega Star Arena, Kuala Lumpur malam ini bermula jam 8 malam menerusi konsert jelajah D'MASIV Asia Home Run.

Yang paling membuatkan ramai tak sabar, konsert anjuran Neptunes Presents bersama Antara Suara ini akan menampilkan gandingan istimewa dua penyanyi berbakat besar dari Malaysia dan Brunei, iaitu Noh Salleh dan Aziz Harun sebagai artis undangan. Ini baru betul-betul gabungan mantap!

Lebih menarik lagi, Rian bakal berduet dengan Aziz Harun menerusi lagu hits Merindukanmu. Aduh, dengar tajuk pun dah syahdu, mesti lagi pecah panggung bila diorang duet nanti. Ini memang hadiah khas untuk para peminat yang datang pada malam konsert itu!

Kuala Lumpur menjadi destinasi keempat kumpulan ini dalam siri jelajah Asia mereka selepas berjaya menawan hati peminat di Taiwan, Hong Kong, dan Singapura. Lepas Malaysia, mereka akan melabuhkan tirai konsert ini di Jakarta, Indonesia. Pengarah Projek Neptunes Presents, Shamsir Firdaus Shariman, menjelaskan pilihan Noh dan Aziz dibuat sendiri oleh pihak pengurusan D'MASIV untuk menyuntik kelainan dan memberikan pengalaman muzik yang lebih bermakna buat peminat tempatan.

D'MASIV, yang turut dianggotai Dwiki Aditya Marsall dan Nurul Damar Ramadan (gitar), Rayyi Kurniawan Iskandar Dinata (bass), serta Wahyu Piadji (dram), akan menghiburkan peminat dengan rangkaian lagu 'berhantu' mereka seperti Pergilah Kasih, Jangan Menyerah, dan Cinta Ini Membunuhku, selain karya-karya baharu. Persembahan selama kira-kira dua jam ini dijamin akan meninggalkan kenangan manis.

Kata Shamsir lagi, segala persiapan rapi sudah dilakukan pihak penganjur bersama D'MASIV dan barisan artis undangan. D'MASIV sendiri memang tak sabar nak jumpa peminat di Kuala Lumpur, siap kata Malaysia ini macam rumah kedua dah. Sebabnya? Sambutan luar biasa yang tak pernah putus sejak awal kemunculan mereka. Mereka rindu sangat suasana konsert di Malaysia, terutamanya kehangatan dan energi Masivers, peminat setia mereka. Jadi, dah ready ke nak jadi sebahagian daripada energi tu malam ni?