Hiburan

Pelakon senior, Nad Zainal, ada ‘pesanan penaja’ yang cukup padu untuk rakan-rakan selebriti di luar sana. Katanya, dalam zaman digital yang serba terbuka ni, artis kena bijak jaga imej dan nilai eksklusif diri. Kalau tak, silap hari bulan, orang jadi "over" dengan kehadiran kita.

Nad, atau nama sebenarnya Farah Nadia Zainal Abidin, 36, menekankan bahawa pendedahan yang terlampau kerap tentang kehidupan peribadi seorang artis tu boleh buat penonton hilang minat. Mana taknya, kalau semua benda dah tahu kat Instagram atau TikTok, apa lagi yang nak dikejar kat wayang atau drama TV, kan?

Nad mengulang pesanan pensyarahnya supaya selebriti mengekalkan nilai eksklusif. Ini bukan sekadar ayat kosong tau, ini tips betul-betul kena hadam. Maksudnya, kalau wajah dan kehidupan kita terlampau terdedah sana sini, nanti nilai istimewa tu pudar. Penonton pun tak rasa teruja lagi nak tengok karya kita.

So, macam mana nak buat? Nad ada cara dia:

Jaga Disiplin Media Sosial: Kunci paling utama ialah disiplin diri. Jangan main post je apa yang terlintas. Kena tapis! Elakkan hantaran atau kenyataan yang boleh mengundang provokasi atau drama tak sudah. Malas nak layan negativity, kan?

Fokus Pada Tugas Utama: Bagi Nad, tugas utamanya berlakon. Bila balik rumah, dia isteri. Jadi, dia pilih untuk tak campur urusan orang lain atau bagi ulasan pedas yang bersifat provokasi. Simple.

Kongsi Kandungan Ringkas & Santai: Nak kekal relevan tapi tak nak "bersepah"? Nad pilih untuk kongsi konten yang ringkas dan santai, macam gaya hidup dia atau pendidikan anak-anak. Kiranya, cukup-cukuplah orang tahu, tak perlu sampai detail sangat.

Bukan Nad je yang tekankan benda ni. Presiden Persatuan Wartawan dan Penulis Hiburan Malaysia (WHAM), Datuk Tengku Khalidah Tengku Bidin, pun bersetuju media sosial ni penting tapi kena guna secara berhemah. Katanya, platform digital itu pedang bermata dua: boleh naikkan nama, tapi kalau salah guna, risikonya besar, siap boleh kena 'cancel culture' lagi. Seram wei!

Pelakon dan penerbit Darling Ngasri juga selitkan kepentingan membina penjenamaan diri untuk kekal relevan dalam industri. Maknanya, bukan setakat kena pandai berlakon, kena pandai juga "market" diri sendiri, tapi bukan dengan cara yang murahan.

Semua tips ni dikongsikan Nad dalam sesi 'Membina Jenama Peribadi Dalam Era Digital' di siri jelajah Pesona Sinema FFM35. Acara anjuran WHAM dengan kerjasama Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia (FINAS) ni dah singgah di UiTM Kuala Pilah pada 17 November 2026 dan UiTM Rembau pada 18 November 2026. Malam kemuncak Festival Filem Malaysia ke-35 (FFM35) pula akan berlangsung esok, 21 November 2026, di Istana Budaya, Kuala Lumpur.

Senang cerita, nak kekal top, kena ada strategi! Takkan nak tunggu orang bosan pulak, kan?