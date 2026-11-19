Hiburan

Aduh, bila hero dan heroin jumpa dalam satu set, mesti ada je cerita yang boleh dikongsi kan? Kali ni, pelakon senior kita, Yasmin Hani, buka mulut kongsi pengalaman berlakon dengan aktor muda Zarif Ghazzi untuk siri dan filem `Kudrat 1968: High Council`.

Menurut Yasmin, yang berusia 47 tahun, masa dekat set penggambaran, dia tak adalah selalu sangat jumpa Zarif. Yalah, Zarif kan sibuk ‘lepak dengan the boys saja’, macam yang Yasmin kata.

Tapi, apa yang buat Yasmin kagum, Zarif yang berusia 22 tahun tu sentiasa menjaga batasan diri, terutamanya masa siri jelajah. “Bila kita buat siri jelajah tu, dia ada sempadan, ada jaga halal gap. Dia pun sangat polite dan baik,” kata Yasmin.

Selain dari puji-pujian, Yasmin tak lepaskan peluang untuk bagi nasihat mahal kat Zarif. Dia pesan suruh Zarif elak baca komen-komen buat masa sekarang demi kesihatan mental.

Yasmin berharap isu ini dapat diselesaikan dan meminta Zarif bertenang, manakala pengurus atau wakilnya yang mengemas kini keadaan semasa. Betul lah tu, kadang-kadang tak tahu tu lebih baik untuk ketenangan jiwa.

Pihak pengurusan Zarif Ghazzi pula sebelum ini telah menafikan sebarang dakwaan salah laku yang dikaitkan dengan artis mereka. Mereka juga menegaskan Zarif sentiasa mengutamakan profesionalisme dan integriti. Malah, satu laporan polis telah dibuat dan wakil peguam pun dah dilantik untuk meneliti tindakan perundangan yang sesuai berhubung isu tersebut. Pihak pengurusan juga menyeru masyarakat dan media supaya tak sebar maklumat tak sahih atau spekulasi yang boleh jejaskan reputasi, dan serahkan je perkara ni kat pihak berkuasa.

Apa pendapat korang, setuju ke dengan nasihat Yasmin Hani ni?