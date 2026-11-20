Hiburan

Karpet merah Nona Gala Awards 2026 yang berlangsung di Hotel Royal Chulan, Kuala Lumpur pada malam Rabu lepas memang meriah habis! Macam biasa, acara gilang-gemilang macam ni memang jadi pentas utama untuk para selebriti kita tayang fesyen masing-masing. Memang cantik dan penuh gaya lah penampilan dorang yang sempat dirakam sepanjang malam tu. Setiap langkah, setiap senyuman, semua nampak memukau dan mencuri perhatian lensa kamera.

Bertemakan Rubi Jubli, jelas sangatlah yang para selebriti kita semua dah bersedia awal untuk mematuhi dress code. Bukan setakat ikut tema, tapi masing-masing siap cuba nak tampilkan gaya yang unik dan tersendiri.

Antara penampilan yang menarik perhatian ialah pelakon Reen Rahim. Ini penampilan pertamanya di acara karpet merah selepas berhijab.

Secara keseluruhannya, Nona Gala Awards 2026 memang berjaya mencipta momen-momen fesyen yang tak akan dilupakan. Antara penampilan yang menarik perhatian ialah pelakon Reen Rahim, yang tampil berhijab buat kali pertama di karpet merah.