Hiburan

Siapa sangka, hero yang dah 25 tahun menghiasi skrin kita, Awal Ashaari, 45, tiba-tiba buat pengakuan yang cukup deep. Katanya, dah tak kisah sangat keluar TV, sebab sekarang fokus dia dah beralih ke belakang tabir, lebih tepat lagi, ke meja rundingan bisnes! Ini bukan cerita lapuk, ini realiti yang pengacara popular ni dah pilih untuk dirinya. Nampaknya, beliau makin selektif menerima tawaran dalam industri hiburan, satu langkah berani yang ramai tak jangka.

Fokus Baharu, Haluan Berbeza

Bukan saja selektif, Awal Ashaari juga ambil keputusan untuk "memperlahankan" aktiviti seninya. Bukan tak sayang, tapi ada sebab yang lebih besar. Menurut Awal, dunia hiburan dan perniagaan ni, dua-dua minta komitmen tahap gaban. Tak boleh main-main. Kalau dulu kita kenal Awal sebagai muka depan, sekarang dia lebih selesa jadi "otak" di belakang. Niat murni dia? Nak bina sumber pendapatan yang lebih solid untuk masa depan keluarganya. Dengar macam klise, tapi bila orang yang dah berjaya macam dia cakap, memang kita tahu dia fikir jauh.

Jiwa Masih Di Hiburan, Tapi Realiti Memanggil

Walaupun haluan dah bertukar, Awal tak nafikan yang "jiwa saya masih dalam dunia hiburan." Fuh, ayat ni memang buat kita rasa sentimental sikit. Yalah, dah 25 tahun kot dia bergelumang dalam industri ni. Awal masih suka mengacara dan melakukan hosting. Jadi, janganlah risau, dia bukan terus pencen dari skrin, cuma mungkin dah tak sekerap dulu. Hati tetap di situ, tapi akal suruh dia fikir benda lain pula.

Tapi, realiti tu kan kadang-kadang pahit. Awal mengaku fokusnya kini lebih kepada bidang perniagaan. Dan bukan bisnes biasa-biasa, ini bisnes yang dia kena belajar semula dari bawah, banyak bertanya dan menuntut ilmu. Jujurnya, ini satu semangat yang patut kita puji. Ramai yang dah selesa, tak nak keluar dari zon selesa. Tapi Awal? Dia sanggup ulang kaji semula, belajar sampai pandai demi nak master dunia baru ni. Ini baru betul growth mindset, kan?

Demi Keluarga dan Masa Depan Terjamin

Mengapa perlu semua ini? Jawapannya mudah dan menyentuh hati: keluarga. Awal menjelaskan dia memilih memperlahankan sedikit aktiviti hiburan kerana mahu fokus kepada sesuatu yang boleh bertahan untuk masa depan, sebab memikirkan anak-anak. Bukan semua selebriti berani buat keputusan drastik macam ni demi anak-anak dan isteri. Dia tak nak hanya bergantung pada populariti yang, kita tahu, boleh datang dan pergi. Dia nak sesuatu yang boleh "bertahan untuk masa depan."

Fikirkan, untuk seseorang yang dah capai tahap Awal, sanggup tolak tawaran demi bisnes yang perlukan komitmen tinggi, itu bukan calang-calang pengorbanan. Ini menunjukkan betapa seriusnya dia nak bina legasi dan jaminan kewangan yang lebih kukuh buat ahli keluarga. Tak naklah nanti bila dah tak relevan, baru nak kelam-kabut cari jalan. Awal dah nampak jalan tu awal-awal lagi.

Pendek kata, Awal Ashaari bukan sekadar nak 'bercuti' dari limelight, tapi sedang membina empayar baharu. Kita harap usaha gigihnya membuahkan hasil, dan tak adalah kita rindu sangat nak tengok muka dia dekat TV nanti, kan? Apa pula pendapat korang tentang keputusan Awal ni? Betul ke selebriti memang patut ada back-up plan yang kukuh?