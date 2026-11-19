Hiburan

Dunia hiburan Malaysia memang tak pernah sunyi dengan cerita panas dan `update` terkini daripada selebriti kesayangan kita. Kali ni, macam-macam hal jadi perhatian. Daripada penjelasan Hazama pasal Gegar Vaganza Fantasia (GVF), kisah sedih Cik B yang pernah kena `body shaming`, dan luahan hati Rita Rudaini sebagai ibu.

Hazama Jawab Isu GVF, Bukan Merajuklah!

Jangan ada yang salah sangka ya, penyanyi Hazama menafikan sekeras-kerasnya dakwaan yang mengatakan dia merajuk atau tak setuju dengan terma GVF sampai terpaksa tolak tawaran program tu. Menurut Hazama, dia dan pihak Astro dah pun berbincang tentang program realiti nyanyian yang mula bersiaran pada 8 November lalu dan menghimpunkan juara serta bekas peserta Akademi Fantasia.

Tapi, nak buat macam mana kan, bila masuk je hujung tahun, jadual artis memang melampau-lampau padatnya! Hazama menjelaskan yang dia tak dapat nak bagi komitmen penuh sebab jadual kerja yang dah penuh teruk menjelang penghujung tahun. Ada komitmen kerja yang dah dipersetujui awal, siap ada yang 100% dan 50% dah `locked`.

Dari segi etika, kita sudah berjanji dengan orang lain. Bila lihat semula pada tarikh-tarikh untuk program tersebut, ada yang bercanggah, katanya. Memang kena `respect` la Hazama ni, jaga etika kerja betul-betul! Ini bukan `drama`, tapi `realiti` jadual artis. Hazama menegaskan, Saya bukan merajuk atau ada sebab-sebab lain yang buat saya tolak tawaran ini.

Dia turut mengulas pandangan segelintir pihak tentang GVF, di mana setiap penyanyi ada perspektif dan matlamat tersendiri. Ada yang nampak program tu sebagai `platform` `comeback` yang `power`, ada juga yang anggapnya macam tawaran kerja biasa je. Perjuangan setiap penyanyi itu berbeza. Ada sesetengah yang menyanyi demi kelangsungan dan ada juga yang menyanyi demi membuktikan sesuatu, tambahnya. Jadi, `depend` individu lah, kan? Tak apalah Hazama, peminat setia tetap akan `support`! Mana tahu, dia tengah `prepare` untuk konsert `Magnum Opus: M Nasir Dekad Ke-5` di Panggung Sari, Istana Budaya pada 5 Disember ini sebagai penyanyi jemputan. Kena `steady` lah!

Kesiannya Cik B Pernah Kena Body Shaming, Kini Makin 'Glow Up'!

Kisah `body shaming` ni memang tak patut berlaku pada sesiapa pun, apatah lagi pada budak-budak. Usahawan kosmetik sensasi, Datuk Seri Vida, baru-baru ini berkongsi foto lama anak perempuannya, Nur Edlynn Zamileen Mohammad Amin atau lebih dikenali sebagai Cik B, yang mencetuskan perhatian ramai.

Vida mengimbas kembali pengalaman pahit Cik B ketika berusia 12 tahun, di mana anak gadisnya tu pernah `go through` fasa sukar. Cik B takut nak keluar rumah dan berdepan dengan orang ramai sebab kata-kata negatif yang diterima. Zaman di mana Cik B takut keluar rumah, takut pergi sekolah sebab orang mengata Cik B hitam huduh. Mak jual skincare produk putih tapi anak hitam, kongsi Vida. Aduh, `netizen` ni memang `takde insurans mulut` kan? Boleh pulak cakap macam tu dekat budak `kecik`!

Vida mengaku dia pernah paksa Cik B pakai sabun Qu Puteh Tomato waktu tu, tapi Cik B tak nak. Yelah, budak 12 tahun kan, mana ada `fikir` nak jaga kulit sangat, asyik nak main panas je. Tapi `good news`, `teman rapat` kepada Datuk Fazley Yaakob ini berkongsi perkembangan positif. Cik B sekarang dah `makin rajin` jaga diri dan kulit muka dia. Tapi bila dah besar, Cik B dah muka jaga diri jaga kulit muka. Tak payah paksa sendiri guna Sabun Tomato. Siap minta stock lagi tu, jelas Vida. Nampak tak `power` Cik B sekarang? Dah `glowing`, `steady` je!

Rita Rudaini Luah Rasa, Tak Rela Anak Membesar?

Untuk mak-mak kat luar sana, `cuba bawak bertenang` bila baca ni. Pelakon Rita Rudaini akui dirinya masih belum bersedia sepenuhnya untuk melihat dua anaknya, Airit Rayyan Rizqin dan Airit Qaqa Arjuna, meningkat dewasa dan bakal menempuh kehidupan sendiri. `Deep` gila perasaan seorang ibu ni, kan?

Walaupun `berat hati`, Rita sedar hakikat tu perlu diterima. Sebagai ibu, dia kena beri ruang kepada anak-anak untuk kejar impian dan bina hidup masing-masing. Ketika ini, saya hanya tinggal berdua dengan anak bongsu. Yang sulung masih bersekolah di asrama, katanya. Lepas Rayyan tamat asrama, dia akan sambung belajar lagi, diikuti pula oleh Qaqa. Mungkin satu hari nanti, saya akan tinggal seorang diri, luahnya dengan nada sedih.

Rita, yang baru-baru ini tercalon dalam kategori `Aktres Pembantu TV Popular` di `Anugerah Bintang Popular`, akui kadang-kadang dia tertanya-tanya sama ada layanan anak-anak akan berubah bila mereka dah besar dan mula `kenal orang baru` dalam hidup. Bila mereka sudah berteman, adakah layanan mereka terhadap saya berbeza? Saya memikirkan hal-hal seperti itu. Ada kalanya, ia buat saya sebak. Usia mereka makin meningkat. Sekejap sahaja masa berlalu, ujarnya. Siapa ibu tak sebak bila anak dah besar, rasa macam baru semalam suap makan, tup-tup dah nak terbang ke menara gading!

Dalam masa sama, Rita tak pernah putus beri `kata-kata semangat` dan nasihat pada anak-anak supaya jangan mudah `give up` bila berdepan kegagalan. Dia nak anak-anak jadikan perjalanan hidup dia sendiri sebagai contoh. Kegagalan bukan pengakhiran, tapi ruang untuk bangkit lebih kuat. Saya tak sangka dapat besarkan anak-anak sehingga tahap ini, katanya. Memang `power` Rita ni, ibu yang `gigih`! Tak gitu?