Hiburan

Pelawak Amir Raja Lawak, atau nama sebenarnya Mohammad Amirullah Azmi, 37, masih berdepan kesukaran bernafas dan memerlukan bantuan oksigen. Ini terjadi walaupun dia sudah dipindahkan ke wad biasa, selepas hampir 12 hari menerima rawatan di Unit Rawatan Rapi (ICU).

Bersyukur dengan perkembangan positif, Amir meluahkan rasa gembira kerana kini sudah mampu memegang telefon bimbit sendiri. “Ketika posting ini ditulis, alhamdulillah saya telah dipindahkan ke wad biasa. Saya dah pegang handset sendiri sekarang kat sini. Saya masih dipantau dan pakai oksigen,” katanya dalam satu hantaran di Facebook.

Namun, Amir mengakui proses pemulihan masih jauh daripada mudah dan sangat mencabar. Kesakitan yang dialaminya bukan saja menjejaskan pergerakan tubuh, malah turut menyukarkan dia untuk bernafas dan bercakap. “Memang sakit Ya Allah. Dia macam serang sendi dan dalaman. Kadang saya masih blur, kadang termenung, kadang tak ingat,” luahnya, menunjukkan betapa hebatnya dugaan yang dilalui.

Tahap kesihatan pelawak itu masih belum kembali seperti sedia kala. Dia sendiri menganggarkan keadaan dirinya kini hanya sekitar 50 peratus daripada keadaan asal. Bercakap dalam tempoh lama pun boleh buat dia batuk, sebab itu Amir terpaksa hadkan percakapan dan lebih banyak berdiam diri.

Dia berkata dia perlu melatih paru-parunya kembali aktif secara perlahan-lahan dan tidak boleh terburu-buru.

Amir juga meluahkan rasa syukur dan melihat ujian kesihatan ini sebagai peringatan mengenai kehidupan serta penghapusan dosa.

Untuk rekod, Amir dimasukkan ke Hospital Raja Perempuan Zainab II (HRPZ II), Kota Bharu, Kelantan pada 6 November 2026. Dia mengalami jangkitan kuman pada paru-paru, dengan kesihatannya merosot selepas demam beberapa hari. Sejarah asma sejak kecil juga dipercayai menjadi faktor yang memburukkan lagi keadaannya. Selepas itu, dia menjalani rawatan di ICU dan perlukan bantuan pernafasan sebelum keadaannya dilaporkan stabil.

Amir mula dikenali menerusi pertandingan realiti Raja Lawak musim ketiga pada tahun 2009, di mana dia berjaya meraih tempat ketiga. Sejak itu, dia aktif dalam bidang hiburan sebagai pelawak dan pengacara.

Di akhir perkongsiannya, Amir turut berterima kasih kepada semua yang tak putus-putus mendoakan kesembuhannya. Dia juga mohon maaf tak dapat balas setiap mesej dan komen yang diterima, tetapi memberi jaminan dia tetap membaca semua ucapan dan sokongan orang ramai. Memang kuat semangat betul Amir ni, kan?