Hiburan

KUALA LUMPUR – Pelakon Diana Danielle menasihatkan orang ramai supaya lebih berhati-hati sebelum nak kongsi apa-apa luahan hati atau rasa tak puas hati kat media sosial. Yalah, kan bahaya kalau nanti tindakan tu pusing balik, kita pula yang kantoi!

Diana mengakui platform Threads kini dah jadi port favourite ramai untuk meluah perasaan dan menyuarakan apa yang terbuku di hati. Siapa je yang tak pernah scroll Threads dan nampak macam-macam isu kan? Tapi, Diana sendiri pun kata dia tak mampu nak kejar semua isu yang timbul kat platform tu. Alahai, sama lah macam kita semua!

Paling best, Diana pun mengaku pernah 'terjebak' dengan budaya meluah perasaan secara terbuka kat media sosial. Dia kata, dia tak boleh salahkan orang lain sebab ini dah jadi macam budaya dah dalam kalangan kita. Agak-agak, siapa je yang tak pernah buat silap bila tengah geram, betul tak?

Saya sudah belajar daripada kesilapan lalu. Kalau dahulu, saya turut memberikan respons, tetapi kita tidak boleh meluahkan setiap perasaan di media sosial, katanya, sambil menambah yang semua kena lebih bijak kawal perkongsian dan janganlah asyik ikut emosi saja.

Memang tak dinafikan, setiap orang ada hak nak bersuara kat media sosial. Tapi, Diana ada satu pesanan penting: kalau nak buat apa-apa dakwaan atau bangkitkan isu, pastikan ada bukti kukuh, macam laporan polis atau dokumen mahkamah. Kalau tak ada bukti ni, memang boleh 'memakan diri' dan nanti susah kat mahkamah. Kena bijaklah, kata Diana, pastikan semua bukti dah ada dan gunakan saluran yang betul. Dia mengakui ia bukan mudah, tetapi itulah cara terbaik untuk mendapatkan keadilan.