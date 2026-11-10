Zehra Zambri Luah Isi Hati Dengan Balada ‘Damba Penawar’, Tapi Kenapa Tak Lagu Tradisional?

Hiburan

Penyanyi Zehra Zambri kembali dengan single baharu berjudul 'Damba Penawar', bukan calang-calang lagu sebab ia meluahkan segala pengalaman hidupnya yang penuh kesedihan dan keperitan. Fuh, deep sangat!

Bekas finalis Gegar Vaganza musim ke-11 ni buat kejutan dengan memilih genre balada. Ramai mungkin dah expect dia kembali dengan lagu tradisional, kan? Tapi Zehra rasa balada ni lah yang paling sesuai untuk menyampaikan emosi yang sarat dalam kisah hidupnya. Makes sense lah, kan?

Lirik lagu ni ditulis oleh komposer dan penulis lirik dari Singapura, Ahmad Tarmizi atau lebih dikenali sebagai T:zi. Zehra sendiri yang berkongsi pengalaman peribadi dan kehendaknya dengan T:zi, sebab dia nak lirik tu betul-betul cerminkan hidup dia. Beliau berkata, “Boleh tak buat satu lirik yang betul-betul dekat dengan hidup saya.” Memang dari hati betul!

Single 'Damba Penawar' terbitan HazelBayu Studios dari Singapura, ciptaan T:zi dan susunan muzik oleh Eddie Marzuki. Nak dengar? Pergi je semua platform digital, dah ada dah!

Zehra Zambri, yang dah lebih 20 tahun dalam industri, kata kemunculan semulanya ni bukan nak bersaing dengan artis generasi baru. Minat mendalam dalam nyanyian sejak kecil tu yang mendorong dia. Semangat! Dia siap janji, “Kalau lagu Damba Penawar tidak mendapat sambutan meluas sekalipun saya akan pastikan ada lagi lagu-lagu lain selepas ini.” Kita pegang janji ni, Zehra!

Tak lama lagi, Zehra bakal jadi penyanyi undangan kat acara Islamic Fashion Festival (IFF) Kuala Lumpur 2026 yang dijadualkan berlangsung dari 21 hingga 23 November ni. Dia teruja sangat sebab ini kali ketiga diundang oleh pengasas IFF, Datuk Seri Raja Rezza Shah. Harapnya, kita dapat dengar 'Damba Penawar' live kat sana nanti!

Zehra, seorang ibu tunggal, kata tak ada masalah pun nak bahagikan masa antara tanggungjawab keluarga dan kerjaya seni. Anak dia pun dah sekolah, pastu mak ayah dia pun ada dekat-dekat boleh tolong. Bekas kakitangan Radio Televisyen Malaysia (RTM) ini pun masih lagi aktif cari kerja tetap, especially dalam bidang komunikasi dan kebudayaan. Kiranya, mencari pendapatan lebih stabil untuk diri sendiri dan anak. Respek!

Jadi, apa pendapat korang tentang 'Damba Penawar' ni? Betul ke balada paling sesuai untuk luah hati?