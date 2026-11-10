Datin Seri Shahida Dapat Hadiah Rolex Sempena Ulang Tahun Perkahwinan Ke-19

Hiburan

Datin Seri Shahida, isteri kepada usahawan Datuk Seri Aliff Syukri, memang sah tengah happy habis bila dia tunjuk hadiah jam tangan Rolex dari suami tercinta! Hadiah mewah tu diberi sempena ulang tahun perkahwinan mereka yang ke-19 tahun.

Menerusi perkongsian di TikTok, Datin Seri Shahida, yang juga ibu kepada enam cahaya mata, meluahkan rasa syukur dan penghargaan buat Aliff Syukri. Katanya, “Sempena anniversary kita yang ke-19 tahun ini papa (Aliff Syukri belanjaama (Shahida) jam Rolex tau. Alhamdulillah rezeki dapat jam.”

Dia juga sempat mendoakan agar rezeki keluarga melimpah ruah lepas ni. Memang betul-betul rezeki jatuh dari langit bila suami hadiahkan jam berjenama macam ni, kan? Apa-apa pun, kami doakan rumah tangga pasangan yang mendirikan rumahtangga pada Ogos 2007 ni terus berkekalan. Ramai netizen pun sama-sama menadah tangan mendoakan kebahagiaan mereka.

Fuh, dah 19 tahun rupanya kahwin! Hadiah Rolex pulak tu. Korang pulak, anniversary ke-19 dah dapat apa?