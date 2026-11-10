Primadona Ogy Ahmad Daud Bersyukur Dapat Rasa Nikmat Jadi Ibu Walaupun Anak Angkat Dah 19 Tahun!

Hiburan

Seniwati tersohor, Fauziah Ahmad Daud atau lebih mesra disapa Ogy, baru-baru ini meluahkan rasa syukur yang mendalam sempena ulang tahun kelahiran anak angkat kesayangannya, Nuraminah Aishah yang kini genap 19 tahun. Momen istimewa ini dikongsikan Ogy di media sosial, menunjukkan betapa besar kasih sayangnya terhadap Nuraminah.

Dalam ucapan hari lahir itu, primadona berusia 64 tahun ini menzahirkan rasa bahagia kerana diberi peluang untuk menjaga dan membesarkan Nuraminah sejak tahun 2008. Walaupun tidak dikurniakan cahaya mata kandung, kehadiran Nuraminah menjadikan Ogy seorang ibu, membolehkannya merasai sendiri 'nikmat ada anak dan menjadi seorang ummi'.

Perkongsian Ogy itu juga mendedahkan betapa Nuraminah adalah seorang anak yang sangat baik. Menurut Ogy, anak gadisnya itu tidak pernah banyak kerenah dan sentiasa mendengar kata. "19 tahun anak dara saya hari ni. Doakan yang baik-baik buat anak yang tidak pernah meminta-minta dan dengar kata. Alhamdulillah," tulis Ogy, penuh keikhlasan. Ogy turut berterima kasih kepada Allah kerana mengizinkannya menjaga dan mendidik Nuraminah, sambil menambah bahawa dia sangat menyayangi anaknya itu.

Bukan Ogy sahaja yang meluahkan perasaan, Nuraminah juga sempat membalas kasih sayang ibu angkatnya itu. Sewaktu menikmati kek hari lahirnya, Nuraminah mengucapkan terima kasih kepada ibu angkatnya itu secara ringkas. Ucapan penuh kasih sayang daripada kedua-dua beranak ini telah mengundang reaksi positif daripada warganet. Ramai yang mendoakan kesejahteraan Nuraminah dan memuji keikhlasan hati Ogy dalam membesarkan anak angkatnya itu.

Untuk makluman, Ogy pernah mendirikan rumah tangga dengan aktor Datuk Eman Manan pada 23 Disember 1990 dan mereka berpisah pada 2 Julai 2003. Memang cair tengok kasih sayang dorang ni!