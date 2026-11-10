Dari set drama ke meja makan: Yusuf Bahrin sekarang jual burger & pizza!

Hiburan

Okay geng, siapa sangka hero drama yang selalu kita tengok kat TV tu, sekarang dah jadi boss restoran pulak? Yes, betul! Yusuf Bahrin, nama yang tak asing lagi dalam industri seni kita, kini bukan sekadar berlakon tapi dah terjun terus ke arena bisnes makanan dan minuman (F&B) dengan membuka restoran sendiri, diberi nama Bite Club. Aduh, memang tak menang tanganlah nampaknya!

Restoran Bite Club ni dah mula beroperasi secara rasmi pada 7 November lalu. Maknanya, dah tiga hari dah korang boleh serbu dan rasa sendiri menu yang ditawarkan. Jadi, kalau ada yang tengah cari port baru nak makan atau melepak, boleh lah masukkan Bite Club dalam senarai ‘must-visit’ korang. Jangan kata tak ajak!

Mengintai menu utama, Yusuf Bahrin memang bijak pilih. Dia mengetengahkan hidangan kegemaran ramai iaitu burger dan pizza! Fuh, memang power combo ni. Bayangkan, lepas penat kerja, dapat ngap burger gebu atau pizza panas-panas, memang syahdu habis. Selain daripada makanan yang menggoda selera, Bite Club juga menawarkan konsep ruang santai yang memang direka khas untuk korang berkumpul, chill-chill dan luangkan masa berkualiti bersama kawan-kawan atau keluarga. Betul-betul memahami jiwa muda yang suka lepak.

Bercerita lanjut pasal inspirasi di sebalik Bite Club, Yusuf sendiri mengakui idea ni tercetus daripada minat mendalam dia terhadap makanan yang jadi pilihan ramai. Macam burger dan pizza ni, memang tak kira usia, semua orang suka. "Saya melihat burger dan piza sebagai antara makanan yang dekat dengan semua orang dan menjadi pilihan ramai," jelas Yusuf. Kita setuju sangat! Siapa je yang tak ada memori makan pizza masa movie night atau burger lepas study group? Jadi, memang strategiklah pilihan menu dia ni.

Tambah Yusuf lagi, dia memang nak Bite Club jadi lebih daripada sekadar tempat makan, tetapi juga ruang untuk orang ramai berkumpul, berehat dan meluangkan masa bersama. Dia nak Bite Club ni jadi lokasi paling syok untuk korang jumpa kawan lama, buat reunion kecil-kecilan, atau sekadar melepak kosong sambil mencipta kenangan baru. Memang vibe santai dan kasual tu yang dia utamakan, supaya pengunjung boleh betul-betul enjoy masa dengan orang tersayang.

Bagi hero drama kita ni, pembukaan Bite Club adalah satu permulaan yang baru dalam perjalanan kerjaya dia, terutama sekali dalam meneroka dunia perniagaan di luar bidang lakonan. Baguslah, ada side hustle yang mantap! "Saya berharap usaha ini dapat berkembang secara positif, sekali gus menjadikan Bite Club sebagai antara ruang pilihan masyarakat untuk menikmati makanan dan mengeratkan hubungan sesama mereka," katanya penuh harapan. Harap-harap bisnes F&B dia ni meletup kaw-kaw macam rating drama dia!

Jadi, korang dah bersedia ke nak tukar port lepak lama ke Bite Club? Jangan lupa ajak member sekali!