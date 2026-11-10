Aina Abdul Tunda Penerbangan Demi Noh Salleh: Apa Maknanya Ini?

Hiburan

Pergh, bila sebut pasal persahabatan sejati ni, memang Aina Abdul tunjuk contoh terbaik! Penyanyi dan komposer hebat ni sanggup tangguh penerbangannya ke Bangkok, semata-mata nak memeriahkan konsert "Cadenza of the Soul: Noh Salleh with Aubrey Suwito Orchestra" pada 9 November 2026 lalu.

Memang patut tabik spring kat Aina, sebab Noh Salleh sendiri beritahu, Aina sepatutnya sudah berada di Bangkok sehari sebelum itu. Dia dijadualkan untuk bertanding mewakili negara dalam Eurovision Song Contest Asia 2026. Tapi, Aina pilih untuk hadir dan perform dua lagu, iaitu Kotak Hati dan Sang Penikam, dekat konsert Noh.

Noh Salleh, vokalis kumpulan Hujan tu, sempat berkongsi rasa terharu dia. Katanya, “Hari ini dia sepatutnya tidak lagi berada di Malaysia kerana perlu berjuang membawa nama negara di Eurovision Song Contest Asia 2026.” Noh siap akui dia menahan Aina kerana konsert itu tidak akan terasa indah tanpa penyanyi itu. Fuh, memang bromance level pro ni!

Kolaborasi mereka menerusi lagu Sang Penikam, yang diberi nafas baharu pada 2026, betul-betul buka banyak pintu rezeki. Noh cakap, dia dulu pernah dipandang rendah oleh netizen dan bukan artis arus perdana, tapi lepas Sang Penikam 2026 bersama Aina, dia kembali dapat perhatian ramai. Sampai dapat jadi juri pertandingan Borneo Rising lagi!

Dalam persembahan yang sama, Noh ambil kesempatan untuk ucapkan terima kasih yang tak terhingga pada Aina. Dia puji Aina sebagai seorang adik, pemuzik, dan manusia yang dah banyak berkorban untuk dia dan perjalanan muzik Noh Salleh.

Walaupun dah tangguh flight, Aina difahamkan tetap berlepas ke Bangkok pada 10 November 2026, sekitar jam 9 pagi, untuk teruskan komitmen dia dalam pertandingan Eurovision tu. Konsert Noh Salleh yang dianjurkan bersama Altus Prohouse dan CK Star Entertainment tu, menyaksikan Noh mendendangkan 20 lagu popular sepanjang perjalanan seninya. Kan dah cakap, memang power persahabatan diorang ni, bukan kaleng-kaleng punya! Siapa lagi yang sanggup buat macam ni demi kawan?