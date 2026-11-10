Faizal Ramly AF4: Ingatkan Dah Senyap, Rupanya Kat Terengganu!

Hiburan

Penyanyi Faizal Ramly, yang menjuarai Akademi Fantasia 4 (AF4) pada 2006, menegaskan yang dia tak pernah pun berhenti menyanyi. Ingatkan dah senyap sunyi dari industri, kan? Rupanya, Faizal, yang kini berusia 42 tahun, masih lagi aktif menerima tawaran persembahan.

Cuma, kata Faizal, kebanyakan aktiviti seni dia sekarang ni memang lebih banyak fokus dekat Terengganu. Maklumlah, dia dah menetap di sana lebih sedekad lamanya.

Tak sangka kan, Juara AF4 kita ni tetap setia dengan dunia nyanyian, cuma 'kawasan operasi' je dah bertukar. Betullah orang cakap, bakat sejati ni mana boleh hilang gitu je.