Nurul Depp Bersuara Lantang: Tegur Artis Kena Ada 'Solution', Barulah Power!

Hiburan

Baru-baru ini, pelakon senior Fauziah Nawi telah meluahkan pandangan padu di platform Threads tentang tanggungjawab artis berpengalaman untuk membimbing pelapis industri seni. Topik ni memang hangat dibincangkan, dan penyanyi Nurul Depp pun turut sama bersuara, setuju sangat dengan apa yang diutarakan Fauziah. Yelah, siapa je tak nak industri kita maju, kan?

Teguran Berhemah, Siap Dengan 'Solution'

Nurul Depp tak berselindung, dia memang sokong habis pandangan Fauziah Nawi. Katanya, kalau nak tegur artis, terutamanya geng-geng baharu ni, biarlah ada adab sikit dan paling penting, siap dengan cadangan penyelesaian! Bukan sekadar tunjuk jari cakap salah, tapi biar ada 'map' untuk mereka perbaiki diri.

“Saya setuju dengan apa yang disampaikan Fauziah. Apabila kita menegur seseorang, biarlah teguran itu turut membawa penyelesaian. Kalau nampak orang melakukan kesilapan, berikan cadangan bagaimana mereka boleh memperbaikinya,” jelas Nurul. Betul sangat tu! Kalau kritikan kosong je, siapa pun boleh bagi. Tapi kalau siap dengan ilmu dan pengalaman, barulah namanya teguran yang membina.

Sebagai senior yang dah makan garam lebih, memang patutlah kita gunakan pengalaman yang ada untuk bantu pelapis baharu ni. Tapi, Nurul ingatkan, kita tak boleh lah pulak nak paksa dorang terima pandangan kita bulat-bulat. Terpulanglah kat dorang nak nilai dan ambil mana yang rasa sesuai. Kan? Nak ajar bukan nak control!

Terbuka Menerima Pandangan, Termasuk Dari Peminat!

Bukan dari senior je, Nurul kata keterbukaan menerima pandangan orang lain pun sama penting. Kadang-kadang, orang sekeliling atau peminat setia lagi nampak kekurangan yang kita sendiri tak sedar. Ha, faham-faham jelah. Kita ni mana sempurna, kan?

Pendapat dari peminat yang betul-betul ikut perkembangan karier artis tu, boleh jadi sumber emas untuk kita kenal pasti mana kelebihan, mana pulak kekurangan diri. Jangan buat tak tahu pulak!

Tapi, kalau teguran tu sekadar kecaman yang tak membawa apa-apa kebaikan, tak payahlah nak pening kepala sangat. Filter je. Ambil yang membina, buang yang membebankan. Hidup kena chill, guys!

Jauh Dengan Generasi Baharu, Tapi Tetap Ada 'Connection'

Berbalik pada hubungan dengan artis generasi baharu, Nurul sendiri mengakui dia dah tak berapa rapat dengan perkembangan dorang. Yelah, dah dekat 15 tahun dia sibuk fokus kat keluarga dan bisnes sendiri. Memang agak terpisah lah dari dunia hiburan yang laju ni.

Tapi, bukan takde langsung connection! Nurul sempat kenal rapat dengan penyanyi Asyraf Nasir masa bertemu di Radio Televisyen Malaysia (RTM) pada Februari lalu. Dia juga sebut nama Aisha Retno dan Aina Abdul sebagai antara penyanyi generasi baharu yang berada dalam kelompok berbeza daripadanya.

Setakat ni, Nurul kata belum ada lagi artis muda yang datang terus minta nasihat dari dia. Tapi kalau dengan kawan-kawan artis yang rapat macam Ning, dorang masih lagi berkongsi cerita dan pengalaman. Sambil menyelam minum air, gitu!

Jangan Layan 'Keyboard Warrior' Yang Pahit!

Isu kecaman dan boikot kat media sosial ni, memang takkan habis. Nurul ada pandangan dia sendiri. Katanya, masyarakat tak patutlah tunduk sangat dengan suara segelintir keyboard warrior yang asyik nak kritik negatif je.

“Pada pandangan saya, hanya satu peratus kelompok yang pahit dan gemar mengkritik orang lain, sedangkan masih ada 99 peratus lagi yang positif,” ujarnya. Betul ke tidak tu? Kadang-kadang kita terlampau takut dengan kelompok minoriti yang bising ni, sampai terbantut nak buat apa-apa.

Jadi, jomlah guna media sosial ni untuk sebar benda positif, bukan biarkan dorang yang 'pahit' tu tentukan cara hidup kita. Sebelum taip apa-apa komen, cuba fikirkan dulu, macam mana perasaan kita kalau dapat kata-kata yang sama? Barulah adil, kan?