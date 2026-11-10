Rita Rudaini Rela Berhabis Duit, Sampai Cari Tuisyen & Resipi Kafe Kat TikTok Demi Anak SPM!

Hiburan

Pelakon Rita Rudaini memang seorang ibu yang prihatin habis! Bayangkan, dia sanggup berhabis duit demi memastikan anak sulungnya, Airit Rayyan Rizqin, bersedia sepenuhnya untuk peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) yang makin dekat ni.

Mana tak risau, kan? Sebagai mak, Rita yang kini berusia 50 tahun mengakui rasa bimbang dia tu melampau-lampau sikit, sampai sanggup 'scan' habis-habisan Threads dan TikTok semata-mata nak cari kelas tuisyen terbaik untuk anaknya. Bukan kaleng-kaleng punya usaha, geng! Patutlah anak dia pun naik pening bila Rita asyik hantar info akademik sampai anak sendiri bertanya apa lagi yang mahu dihantar. Memang tahap super-mum dah ni!

Tak cukup dengan tuisyen, bab makan pun Rita tak pandang remeh. Rayyan dibekalkan dengan makanan tambahan, dan yang paling power, Rita siap contact pihak kafe asrama anak dia! Kenapa? Sebab dia nak pastikan Rayyan dapat hidangan berkhasiat berdasarkan resipi yang dia jumpa kat media sosial. Menurut Rita, bila nampak makanan berkhasiat dalam TikTok, dia akan hantar menu kepada orang kafe sekolah untuk dihidangkan pada waktu pagi, tengah hari, petang serta malam. Bila bil kafe sampai, terkejut juga tengok jumlahnya, tapi Rita tak kisah pun. "Saya tak kisah berhabis duit demi anak asalkan perkara itu memberi manfaat untuk dirinya," tambahnya lagi. Fuh, memang tak main-main pengorbanan seorang ibu ni!

Bagi Rita, kejayaan anaknya meraih anugerah pelajar terbaik di Maktab Rendah Sains Mara (MRSM) baru-baru ini adalah pencapaian tertinggi dia sebagai ibu tunggal. Membesarkan dua anak lelaki sejak kecil, Rita memang dah tunjuk contoh terbaik. Dia pernah berpesan kepada anaknya supaya jangan terus kecewa jika gagal, kerana dia sendiri pernah gagal dalam hidup dan perkahwinan tetapi bangkit membesarkan anaknya. Pesanan ni memang deep!

Sebelum ni pun, Rita dah tunjuk kesungguhan yang sama. Bulan Ogos lalu, dia dah siap guna duit sendiri untuk merancang dan sediakan makanan tambahan untuk anaknya masa peperiksaan percubaan SPM di MRSM Sungai Besar, Selangor. Tengoklah, ini baru betul-betul mak-mak yang all out. Kalau dah sampai tahap ni, agak-agak ada tak parents lain yang gigih macam Rita ni?