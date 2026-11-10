Evertts Gomes: Hadiah Peminat Bukan Sekadar Hiasan, Tapi Memang Saya Pakai!

Hiburan

Pelakon Evertts Gomes menegaskan dia sentiasa menghargai setiap hadiah pemberian peminat, termasuklah pakaian yang turut digayakan dalam kehidupan sehariannya. Bagi Evertts, yang nama sebenarnya Evertts McClane Gomes, hadiah-hadiah ini bukan setakat diterima dan disimpan, tapi digunakan sebagai tanda penghargaan terhadap sokongan dan kasih sayang peminat. Betul-betul ikhlas dia ni!

Evertts berkongsi pandangan ni menerusi satu hantaran di Threads, menjawab satu ciapan individu yang mempersoalkan kenapa peminat sanggup bazirkan duit beli hadiah untuk artis kesayangan mereka. Si individu tu macam ragu-ragu sama ada hadiah-hadiah tu betul-betul dipakai ke, atau cuma diterima je lepas tu dibiarkan berhabuk. Keras betul bunyinya, kan?

“Tak tahulah orang lain macam mana, tapi saya memang pakai. Kadang-kadang, pakaian yang saya gayakan pun ada yang diberikan oleh peminat,” kata Evertts.

Evertts menambah, “Itu salah satu cara saya menunjukkan penghargaan kepada mereka.”

Memang wajar pun Evertts ni diangkat sebagai contoh. Dengan cara dia ni, peminat pun rasa seronok dan dihargai. Tak adalah rasa membazir ke, rasa hadiah tu tak penting ke. Peminat dia mesti bangga gila dapat artis macam Evertts Gomes ni. Artis lain tak nak ikut jejak langkah Evertts ke? Mesti fans korang happy gila!