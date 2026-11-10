Idan Aedan Takde Threads: "Malas Nak Pening Kepala Urus Socmed Banyak-Banyak!"

Hiburan

Pelakon Idan Aedan ni memang buat hal lain dari yang lain. Masa semua orang gila buka akaun Threads, dia rilek je takde! Dah kenapa? Rupanya Idan rasa terlalu banyak sangat platform media sosial nak kena urus sampai dia tak larat dah.

Betul la tu, nama penuhnya Muhammad Shahidan Abdullah, mengaku tak pandai sangat nak handle banyak-banyak socmed ni. Katanya, “Saya tak ada Threads sebab saya rasa too much on the table, terlalu banyak untuk saya nak uruskan.” Fuh, sampai macam tu sekali stressnya!

Dia siap cerita lagi, management dia dulu pun pernah suruh aktif kat laman sosial. Tapi Idan tetap dengan pendirian dia yang dia kurang sikit bab tu. Bagi dia, Instagram dengan TikTok pun dah cukup memadai. Dia tak ada masa dan tak ada effort untuk layan terlalu banyak platform media sosial, malah rasa ia lebih memeningkan hidup je.

Mungkin ada betulnya juga kan? Mana taknya, dari satu app ke satu app lain, habis masa layan. Idan pun ada idola dia sendiri yang tak banyak guna socmed, jadi dia pun nak ikut jejak langkah tu. Nak jadi aktif tu memang dia cuba, tapi dia tetap selektif apa yang dia nak kongsi. Filem ke, gambar orang ke, dia pilih yang penting je.

Tapi yang paling best, bila ditanya pasal produksi yang sibuk nak tengok jumlah followers ni, Idan Aedan langsung tak bimbang. Katanya, kalau pihak produksi nak seseorang yang bekerja keras dan boleh penuhi kehendak mereka dari segi performance, ambil dia je. Steady la Idan!

Memang ada je pelakon yang nak dua-dua – bakat gempak dengan followers beribu-ribu. Idan pun mengaku dia sedang cuba ke arah tu. Tapi jangan risau, bakat lakonan dia memang tak boleh dinafikan. Filem terbaru dia, arahan Muzzamer Rahman, bakal tayang di pawagam bermula 12 November ini.

Cerita ni pulak pasal sekumpulan kawan yang kena ganggu lepas main permainan ritual Spirit of the Coin. Lepas tu, mati mengerikan pulak tu. Tengah cuba selamatkan diri, baru la dorang sedar ada sorang kawan ni simpan rahsia gelap. Seram weh! Mesti Idan punya performance mantap dalam ni. Korang rasa berbaloi ke Idan tak layan Threads demi fokus lakonan dia?