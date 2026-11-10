Puteri Gunung Ledang The Musical: Tiket Tambahan Lesap Lima Minit Je, Power Betul!

Hiburan

Kalau kata fenomena Puteri Gunung Ledang The Musical (PGL) dah surut, korang memang silap besar! Buktinya, tiket untuk persembahan tambahan Grand Finale muzikal ikonik ni licin dalam masa lima minit je kelmarin, 9 November. Bayangkan, hanya sebelas tiket je yang berbaki lepas jualan dibuka, padahal lebih 5,500 peminat setia masih tercongok beratur secara dalam talian. Fuh, memang power!

Sebelum ni pun, sekitar 23,000 tiket untuk musim asal di Kuala Lumpur dah terbang dalam dua jam saja. Menjelang tirai terakhir PGL di JeZrey Cheah Performing Arts Centre (JCPAC) pada 17 November 2026 nanti, jumlah penonton dijangka lebih 24,000 orang. Bukan setakat tiket laku keras, ramai penonton yang dah tengok mengaku masih terkena 'demam PGL' dan tak boleh nak move on. Memang sampai ke tulang hitam kesan dia!

Pengasas Enfiniti yang juga pengarah muzikal ni, Puan Sri Tiara Jacquelina, tak ketinggalan meluahkan rasa terharu. Beliau cakap, "Saya rasa itu sesuatu yang sangat indah dan menyentuh hati. Kerana sebagai pencerita, itulah sebenarnya yang kita harapkan. Untuk menyentuh perasaan seseorang, membuatkan mereka merasai sesuatu dan membawa mereka masuk ke sebuah dunia yang berbeza, walaupun hanya untuk satu malam." Rasa bangga pulak tengok karya tempatan sampai macam ni punya hebat.

Ada berita yang mungkin buat peminat senyum sampai ke telinga. Enfiniti tengah explore kemungkinan nak bawak balik PGL ke Kuala Lumpur pada 2027, mungkin seawal April. Tak cukup dengan tu, ada bincang-bincang awal jugak pasal jelajah seluruh Malaysia dengan pihak berminat di beberapa negeri. Tapi Tiara jelaskan, perancangan ni belum final lagi sebab produksi besar macam ni perlukan lokasi, kemudahan teknikal, dan sokongan rakan kerjasama yang sesuai. Harap-harap jadi la, jangan sampai kita melepas lagi!

Bagi kami, kejayaan PGL ni bukti jelas yang karya tempatan kita memang ada nilai dan boleh menyatukan penonton dari pelbagai generasi. Kalau kat KL 5 minit je tiket dah nak licin, bayangkan kalau PGL ni sampai ke negeri lain. Negeri mana agaknya yang patut dapat slot paling awal dalam senarai jelajah ni?