Zarif Ghazzi Dah Bosan Asyik Jadi Pelajar Sekolah? Ni Caranya Nak Pecah Stereotaip!

Hiburan

Nama Zarif Ghazzi memang makin 'mantap' kat persada seni kita, lagi-lagi lepas kejayaan filem 'Kudrat 1968'. Tapi, jangan terkejut kalau kita cakap, di sebalik populariti yang tengah memuncak tu, Zarif sebenarnya tengah struggle dengan satu 'label' yang melekat pada dia macam gam UHU: watak pelajar sekolah. Asyik-asyik jadi student, kan? Mana tak pening kepala.

Ditemui masa sidang media drama 'Dua Nyawa' kat Pavilion Damansara Heights baru-baru ni, Zarif buka cerita pasal tekad dia nak keluar dari 'kepompong' watak budak sekolah ni. Nampak gayanya, dia dah pasang strategi padu untuk buktikan yang dia ni versatil habis. Jom kita 'korek' apa langkah Zarif ni!

1. Berani Cuba Macam-macam Watak

Langkah pertama Zarif? Dia nak cuba watak yang pelbagai, lain daripada yang lain. Tak kiralah latar belakang ke, peringkat umur ke, dia nak 'teroka' semuanya. Biar penonton nampak dia bukan setakat boleh bawa beg sekolah pergi kelas je. Kena cabar diri kan? Kalau tak, sampai bila nak stuck kat 'zon selesa'.

2. Beralih Ke Watak Lebih Matang (Awal 20-an Ke Atas)

Ini yang paling obvious. Zarif cakap dia dah mula beranikan diri terima watak yang lebih dewasa, spesifiknya yang berumur awal 20-an ke atas. Kalau sebelum ni asyik pakai uniform, sekarang dia nak pakai suit kot? Atau jadi pekerja pejabat? Betullah tu, muka muda memang kelebihan, tapi kalau tak develop diri, nanti jadi 'perangkap' pula. Penonton pun nak tengok perubahan!

3. Strategi 'Ulang-Alik' Watak Pelajar & Dewasa

Paling menarik, lepas dah cakap tak nak jadi student, Zarif boleh pulak berlakon jadi pelajar balik dalam 'Kudrat 1968'. Eh, biar betul? Tapi sebenarnya, ini strategi bijak! Zarif tengok ia sebagai satu cara untuk tunjuk 'julatan' lakonan dia yang luas. Macam main yo-yo, kejap atas kejap bawah. Kononnya, ini semua untuk buktikan kemampuan dia bawa macam-macam watak.

4. Hanya Terima Naskah Berkualiti

Ini paling penting sekali. Zarif memang terbuka untuk berlakon dalam pelbagai genre, tapi dia ada satu syarat utama: skrip atau naskah tu mesti ada pengisian yang 'power' dan bawa mesej yang baik. Dia bukan main bedal je semua tawaran. Bagi dia, ini juga cara dia nak pecahkan tembok stereotaip masyarakat terhadap mutu lakonan dia. Memang patutlah Zarif ni nampak macam makin 'steady', bukan setakat populariti semata-mata.

5. Populariti Datang Dengan Tanggungjawab Besar

Selain strategi lakonan, Zarif juga nampak matang dalam pandangan dia pasal populariti. Dia akui, jadi orang terkenal ni datang dengan tanggungjawab yang besar, dan kadang-kadang ada pelakon yang menidakkan perkara tu. Memang betul, kan? Setiap gerak-geri selebriti ni kan, semua orang perhati. Kalau tersilap langkah, memang 'kantoi' habis.

Zarif siap samakan kerjaya lakonan dengan profesion lain, macam jadi juruterbang. Bagi dia, ia satu pilihan, dan setiap pilihan ada amanah tersendiri. “Jadi bergelar pelakon sebenarnya ada tugas dan tanggungjawab kepada masyarakat,” tambahnya. Fuyoo, dalam muda-muda lagi Zarif dah ada pemikiran macam ni. Memang tak hairanlah kalau dia boleh pergi jauh.

Nampak gaya Zarif Ghazzi ni memang dah buat homework dia betul-betul. Bukan setakat nak popular, tapi nak buktikan kemampuan dan bawa impak positif. Patutlah dia jadi pilihan ramai. Semoga strategi Zarif ni berjaya dan dapat memberi inspirasi kepada pelakon muda lain juga. Agak-agak nanti dia bawa watak apa pula lepas ni, ya?