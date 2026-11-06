The Weeknd Gegarkan Stadium Bukit Jalil Dengan 65,000 Peminat!

Hiburan

Fuh, memang gegar habis Stadium Bukit Jalil bila penyanyi terkenal dari Kanada, The Weeknd, turun pentas! Bayangkan, seramai 65,000 peminat membanjiri stadium, menjadikan suasana di stadium begitu meriah.

Persembahan The Weeknd digambarkan luar biasa oleh peminat yang hadir.

Keupayaan The Weeknd untuk penuhi venue sebesar Stadium Bukit Jalil ni memang bukti aura bintang dia tak boleh disangkal lagi. Setiap pergerakan, setiap not, semuanya jadi tumpuan.