Zaki Yamani Raih Trofi Sulung, Akui Takkan Mampu Tandingi Populariti Jamal Abdillah

Hiburan

Penyanyi muda, Zaki Yamani, berjaya merangkul trofi sulungnya di Anugerah Melodi Terhangat 2026 (AMT2026) baru-baru ini. Kemenangan ini bukan sahaja menjadi pencetus semangat buat Zaki untuk terus memantapkan diri dalam arena seni, malah ia juga membuktikan betapa besar kuasa dan sokongan padu daripada peminat setia.

Kemenangan yang diraih melalui undian peminat ini betul-betul menunjukkan bahawa sokongan ramai itu adalah tunjang utama dalam perjalanan kerjaya seorang artis. Walaupun terpaksa bersaing dengan nama-nama besar dan berpengalaman, anak kepada penyanyi legenda Datuk Jamal Abdillah ini meluahkan rasa syukur yang tak terhingga kerana usaha gigih peminatnya akhirnya membuahkan hasil lumayan.

Kemenangan Bermakna

Zaki berkongsi bahawa sebelum ini dia tidak mempunyai peminat yang betul-betul kuat sehingga sanggup berusaha bersungguh-sungguh untuk mengundi. Namun, tahun ini dia bertemu peminat baharu yang mengundi setiap hari, dan dia bersyukur mempunyai peminat seperti mereka.

Zaki juga tidak menafikan betapa sengitnya persaingan. Dia bersaing dengan sembilan lagi calon termasuk kumpulan seperti Alpha, Odda, K.O.I dan juga penyanyi Zairi Aziz. Persaingan ini membuatkan dia berhati-hati dan tidak meletakkan harapan terlalu tinggi untuk membawa pulang sebarang kemenangan.

Apabila melihat senarai calon pada awal pencalonan, dia terfikir sama ada dia mampu bersaing dan takut jika terlalu berharap. “Alhamdulillah, impian peminat saya tercapai, kemenangan ini untuk mereka,” katanya. Memang patutlah dia dedikasikan trofi tu untuk para peminat, kan?

Bukan Sekadar Trofi

Walaupun sudah menggenggam trofi, Zaki Yamani tidak sesekali menganggap anugerah yang dimenangi itu sebagai tanda dia sudah berada di puncak tertinggi atau sudah diiktiraf sepenuhnya dalam industri seni. Sebaliknya, dia melihat kemenangan ini sebagai satu penghargaan dan pembakar semangat untuk terus berkarya dan mempersembahkan hasil kerja terbaik kepada peminat dan negara.

“Bagi saya, anugerah ini sekadar satu penghargaan. Namun, kalau hendak dikatakan nama sudah diiktiraf, saya rasa belum lagi,” jelasnya dengan rendah diri. Anugerah itu menjadi pembakar semangat untuk terus melangkah lebih jauh dalam industri seni, membanggakan negara dan peminat. Kita harap Zaki akan terus hasilkan karya-karya yang gempak lepas ni!

Ibu Peneman Setia

Di sebalik kejayaan Zaki, ada seorang wanita hebat yang sentiasa di sisi, iaitu ibunya, Fatimatuzahra Samat. Zaki menzahirkan rasa terima kasih tak terhingga kepada ibunya yang banyak membantu menguruskan perjalanan kerjayanya, termasuklah dalam usaha mengumpulkan peminat setia yang sentiasa menyokongnya.

Betul-betul anak yang baik! Sebaik sahaja namanya diumumkan sebagai pemenang, perkara pertama yang terlintas di fikiran Zaki adalah mencari ibunya untuk memeluk dan mencium dahi wanita tersebut sebagai tanda penghargaan dan terima kasih. Dia berkata kemenangan itu juga disebabkan ibunya, yang banyak membantu mengumpulkan peminatnya sejak dia menceburi industri seni. Kita pun terharu dengar!

Dikenali Itu Lebih Baik

Menyentuh mengenai populariti yang kian meningkat, Zaki menjelaskan bahawa dia lebih selesa menggunakan istilah ‘dikenali’ berbanding ‘popular’. Ini kerana dia tidak mahu kejayaan yang dikecapi membuatkan dirinya terbuai dan berbangga diri. Betul-betul menjaga diri daripada penyakit riak ya!

Katanya, perkataan popular itu kedengaran terlalu berlebihan dan dia bukan orang yang begitu. Satu sikap yang patut dicontohi, sebab dalam industri ni senang sangat nak hanyut bila dah popular, kan? Zaki juga gembira kerana sokongan yang diterima bukan hanya daripada kelompok peminatnya sendiri, malah turut datang daripada pengikut setia Azeva. Ini menunjukkan yang dia ada kelompok peminat yang lebih luas.

Bayangan Bapa Legenda

Zaki tidak menafikan bahawa namanya tidak dapat dipisahkan daripada populariti bapanya, Datuk Jamal Abdillah yang merupakan seorang tokoh seni dan antara penyanyi terawal dalam industri muzik tanah air. Namun, Zaki menegaskan bahawa kemenangan yang diraihnya adalah hasil titik peluhnya sendiri dan usaha keras yang dilakukannya sejak beberapa tahun lalu.

“Saya masih merendah diri dan tidak rasa mampu mengatasi populariti Jamal Abdillah, memang tidak akan dapat menandinginya.”

Sebaliknya, Zaki berazam untuk terus memperbaiki diri, berkarya, dan mengekalkan disiplin dalam setiap tahun kerjayanya. Dia juga berjanji untuk terus menghasilkan kandungan kreatif dan berkongsi karya muzik untuk kekal dekat dengan peminat. Nampaknya, Zaki dah ada perancangan yang jelas untuk masa depan. Korang rasa apa lagi kejutan yang akan Zaki Yamani bawa untuk kita nanti?