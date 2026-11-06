Aedy Ashraf Dedah Rahsia Tak Suka Hadiah, Tapi Kasut Merqeen Tu Lain Macam!

Hiburan

Korang team suka bagi hadiah ke team suka terima hadiah? Ke team dua-dua tak kisah? Haa, lain pulak dengan pelakon pujaan ramai, Aedy Ashraf. Dia terang-terang mengaku tak minat sangat nak terima hadiah, especially dari orang sekeliling. Pelik kan? Tapi, ada satu hadiah yang buat dia terkesima iaitu dari Merqeen.

Aedy Punya Falsafah Hadiah: Kualiti Jiwa, Bukan Harga Barang

Sebenarnya, Aedy ni jenis yang lebih selesa untuk memberi daripada menerima. Ramai orang yang rapat dengan dia, termasuk keluarga dan kawan-kawan, dah faham sangat sikap dia yang satu ni. Kira dah jadi 'method' dia lah dalam bab-bab hadiah.

Namun, kalau hadiah tu datang dari Merqeen, lain cerita. Sepasang kasut dari sahabat baik dia tu memang istimewa gila sampai mencuri perhatian Aedy yang berusia 33 tahun ni. Bukan sebab harga atau jenama semata, tapi sebab Merqeen tu dah macam abang dia sendiri. 'Dia seorang kawan yang sangat baik, mempunyai jiwa dan hati yang tulus. Saya sangat menghargainya,' kata Aedy.

Nampak gayanya, bagi Aedy, nilai sesebuah hadiah tu terletak pada keikhlasan dan hubungan yang terjalin, bukan pada label harga kat kotak. Kan senang macam ni? Tak payah pening kepala fikir nak bagi hadiah mahal-mahal!

Rai Orang Tersayang: Macam Mana Aedy Tunjuk Rasa Sayang?

Aedy muncul dengan gaya paling dashing kat majlis pengenalan kios CERRUTI 1881 yang berwajah baharu kat IOI City Mall, Putrajaya. Wah, Malaysia jadi pasaran pertama dunia yang tunjuk konsep kios terbaharu jenama fesyen antarabangsa ni! Koleksi jam tangan Musim Luruh/Sejuk 2026 (FW26) pun diperkenalkan sekali, dengan tema 'A New Chapter' yang menampilkan susun atur kemas dan kontemporari.

Tapi kat tengah-tengah kesibukan dan kejayaan dia, Aedy tak pernah lupa orang tersayang. Dia ada 'cara' dia sendiri tau, untuk tunjuk penghargaan. Aedy akan ambil peluang pada hari istimewa untuk raikan mereka, especially mak dia yang dah melahirkan dia tu. Bagi Aedy, mak, keluarga, dan kawan-kawan rapat memang patut dihargai gila-gila.

'Bagi saya, merekalah yang sepatutnya lebih dihargai. Tanpa mereka dan sokongan yang diberikan, saya tidak akan berada di sini hari ini,' ujarnya. Betul lah tu, mana ada kita berjaya seorang-seorang, kan? Mesti ada tulang belakang yang support kita dari belakang.

Fasa Baru Usia 33 Tahun: Apa Next Untuk Aedy?

Menginjak usia 33 tahun, Aedy anggap ini sebagai fasa yang dia nanti-nantikan dalam hidup. Dia percaya banyak lagi benda nak diteroka dan dicapai, khususnya dalam tiga tahun akan datang. Walaupun tak kongsi secara detail perancangan seterusnya, fokus dia sekarang adalah nak terus capai apa yang dia nak dan bersyukur dengan setiap peluang yang datang. Wah, semangat membara!

Jodoh? Aedy Chill Je, Ikut Rezeki!

Pasal jodoh pulak, ini part yang ramai mesti nak tahu kan? Aedy kata dia tak tolak kalau dah tiba masa nak kahwin, tapi dia tak nak terburu-buru. Prinsip dia simple: ikut rentak kehidupan je. 'Kalau ada rezeki, siapa yang tidak mahu berkahwin? Tetapi mak tidak pernah memaksa. Dia tahu apa yang anaknya mahukan dan perlukan. Dia sangat memahami serta menyokong saya,' jelas Aedy.

Fuh, mesti mak dia pun sporting habis, tak letak tekanan langsung. Baguslah macam tu, kurang satu stress kan? Aedy cuma nak 'mengikut perjalanan hidup. Ke mana sahaja kehidupan membawa saya, saya akan ikut. Apabila tiba masanya, saya cuma perlu bersedia'. Kan senang hidup kalau semua macam ni?

Nampak gayanya Aedy ni memang jenis yang hargai hubungan dan keikhlasan. Kejayaan peribadi bukan sekadar kejar pencapaian, tapi juga nak balas balik kasih sayang orang sekeliling. Respect! Korang rasa, siapa yang patut contohi Aedy ni?