Yusof Haslam Lali Dituduh Guna 'Kabel', Siap Menteri Pun Pening Kepala!

Hiburan

Datuk Yusof Haslam, penerbit dan pengarah yang usianya sudah mencecah 73 tahun, nampaknya memang 'kental' habis bila berdepan dengan tuduhan guna ‘kabel’ untuk kekal relevan dalam industri hiburan kita. Terutamanya bila cerita pasal drama ikonik Gerak Khas yang kerap sangat tayang kat TV tu.

Tapi, jangan salah sangka. Menurut Datuk Yusof sendiri, kejayaan drama terbitannya bukan sebab ada 'hubungan istimewa' dengan mana-mana pihak. Katanya, semua tu bergantung pada sambutan penonton yang memberangsangkan. Hmm, logik juga kan? Kalau tak popular, takkanlah TV sanggup tayang berkali-kali?

Dakwaan pasal 'kabel' ni memang bukan cerita baru. Dari dulu lagi, bila je drama-drama dia asyik menghiasi kaca TV, tuduhan macam ni mulalah timbul. Datuk Yusof siap cerita, dulu pernah sampai ada menteri mengadu penat melayan kerenah orang ramai yang tak puas hati sebab drama dia sering sangat ditayangkan! Wah, sampai macam tu sekali penangan Gerak Khas dulu ya? Boleh bayang tak menteri pun kena jadi customer service drama?

Malah, pernah juga terlintas kat fikiran dia nak berhenti meneruskan penerbitan drama. Tapi, rating Gerak Khas masa tu memang pecah panggung, sampai jadi program 'anchor' kat stesen RTM. Sebab tu lah, RTM pun tak boleh nak hentikan tayangan drama tu. Patutlah rasa macam Gerak Khas ni tak ada ending, rupanya rating memang 'power' gila!

Sepanjang kerjayanya, kejayaan Gerak Khas mencapai 2,000 episod menjadi antara pencapaian terbesar dia. Datuk Yusof dah mula dalam dunia penerbitan drama sejak tahun 1985 lagi, dengan siri macam Remang-Remang Kota Raya, sebelum meluaskan sayap ke bidang perfileman.

Walaupun pulangan dari drama tak sebesar filem, Datuk Yusof kata bidang drama ni tetaplah "cinta pertamanya". Selagi ada rezeki, dia akan teruskan. Bukan apa, sekurang-kurangnya kru dan pekerja dia ada pekerjaan.

Tapi, untuk legasi penerbitan drama ni, Datuk Yusof tak menaruh harapan tinggi pun pada dua anaknya yang sekarang dah jadi pengarah filem yang berjaya. Dia dah mengaku pasrah kalau tak ada yang nak sambung menguruskan drama. Isterinya, Datin Patimah Ismail pun setuju, dia nampak betapa penatnya Datuk Yusof bekerja siang malam, tapi tak nampak anak-anak akan teruskan.

Yusof Haslam akui, disebabkan drama lah bermula peluang untuk terbitkan filem, yang akhirnya mampu bagi keluarga kehidupan selesa dan tanggung puluhan pekerja. Jadi, kalau tak ada yang nak teruskan legasi drama pun, tak mengapa. Dia cuma pasrah. Agaknya, filem lebih lumayan kot?