Ernie Zakri & Sarimah Ibrahim kongsi cara nak kekal berprinsip dalam dunia hiburan!

Hiburan

Cara Ernie Zakri Hadap Kritikan Pedas Netizen

Ernie Zakri, penyanyi yang baru lancarkan album terbaharunya, ATMA, memang dah biasa dengan kritikan netizen. Tapi, dia ada 'formula' dia sendiri untuk kekal tenang dan tak mudah melatah bila berdepan dengan pelbagai kritikan.

Menurut Ernie, bukan senang nak puaskan hati semua orang. Jadi, dia pilih untuk kekal chill dan tak terlalu ambil pusing pandangan negatif yang dilemparkan. Dia menganggap semua tu sebagai lumrah yang perlu dihadapi sepanjang bergelar anak seni. Biasalah, makin tinggi pokok, makin kuat angin kan?

Ernie pernah menulis satu status bahawa sekecil mana pun kejayaan bersama pasukannya, pasti ada sahaja orang yang tidak berpuas hati, dan baginya perkara itu normal. Nampak tak, dia dah siap sedia dengan mentaliti macam ni.

Dia siap level up lagi cara hadapinya. Ernie kata, dia dah sampai tahap tak tahu apa yang betul atau salah sebagai penyanyi. Tapi, dia buat pilihan bijak: letakkan hal itu sebagai masalah mereka dan bukan masalah dia. Fuh, memang power! Takde nak simpan dalam hati.

Pentingnya jaga kesihatan mental, Ernie sedar komen melampau ni bukan saja boleh kacau emosi, tapi turut beri kesan terhadap kesihatan mental seseorang anak seni. Sebab tu, dia selalu tekankan, kritikan tu biarlah membina, bukannya sekadar nak jatuhkan orang.

Dia pun share pengamatan dia bahawa kawan-kawannya yang hebat menyanyi pun dikritik dengan teruk. Betul tu, kalau dah pro pun kena teruk, apalah lagi kita yang biasa-biasa ni kan? Jadi, dia pilih untuk “menenangkan jiwa” dan tak membaca hantaran negatif. Dia kata, kadang-kadang komen-komen itu terkeluar dengan sendirinya, tapi dia tahu mana nak tapis dan tahu niat pengkritik tu sama ada nak kritik atau nak jadi ‘terpaling benar’.

Ernie siap bagi challenge kat netizen yang suka sangat kritik tapi tak bagi solusi. Kata Ernie, “Apa kata awak ambil lagu ini dan menyanyi. Kalau awak boleh buat macam saya, itu bermakna awak gempak. Kalau tak boleh buat, janganlah sekadar cakap sahaja. Bagilah kritikan yang membina.” Ha, amek kau! Ini baru betul-betul ajak bersemuka dengan realiti!

Tak cukup dengan tu, Ernie juga ulas pasal kritikan segelintir pihak yang kurang bersetuju dengan penggunaan frasa ‘Madah Berhelah’ dalam lirik lagu Racun dalam album barunya. Ernie jelas, itu bukan dibuat secara kebetulan. Sebaliknya, ia adalah kreativiti dalam penulisan lirik dan juga tanda penghormatan untuk ibu saudaranya yang ikonik, Datuk Ziana Zain.

Katanya, setiap orang ada interpretasi sendiri, dan baginya itu kreativiti serta cara memberi penghormatan kepada ibu saudaranya. Dia juga sengaja jadikan lagu tu “messy” dan berterabur kerana itu memang perancangan dia. Art is subjective, guys!

Che Puan Sarimah Ibrahim Tolak Tawaran Hollywood Demi Prinsip

Okay, dah selesai pasal kritikan netizen, sekarang kita beralih pulak ke arena antarabangsa. Che Puan Sarimah Ibrahim baru-baru ni spill the tea pasal macam mana dia terpaksa tolak satu tawaran projek antarabangsa!

Melalui satu hantaran video di aplikasi Threads, Sarimah luahkan rasa kecewa dia. Bukan senang nak dapat peluang macam ni tau! Ejen dia di UK pun siap hantar mesej ajak audition. Bayangkan, kalau jadi, dia boleh bergandingan dengan nama-nama besar macam Henry Golding dan Datuk Michelle Yeoh! Memang satu impian ramai pelakon lah.

Sarimah memang dah ada pengalaman untuk buat rakaman uji bakat sendiri. Dia akui, rancangan tu sangat menarik dan semua orang tahu mengenainya. Tapi bila dia teliti skrip, ada beberapa babak yang betul-betul bercanggah dengan prinsip dia.

Watak yang ditawarkan memang power: seorang wanita bercerai, berkuasa, dan sentiasa marah. Semua tu no hal bagi Sarimah, dia boleh buat! Tapi, bila masuk muka surat seterusnya, skrip tu minta dia mencarut dan pakai mikro mini skirt yang sangat seksi. Tak cukup dengan tu, ada babak yang memerlukan dia tidak berpakaian dan melakonkan adegan intim. Fuh, ini dah lain macam!

Katanya, watak itu tidak akan ada ‘body double’. Tapi, prinsip tetap prinsip. Sebagai wanita, isteri, dan seorang Muslim, dia takkan sesekali menggadaikan prinsip diri semata-mata untuk kejar peluang dalam dunia lakonan, walaupun dah tahu cabaran nak tembus industri antarabangsa bukan sesuatu yang mudah.

Dia tegaskan, bila skrip bercanggah dengan prinsip dan moral, memang tak boleh nak buat. Dia terima dengan hati terbuka, anggap belum ada rezeki. Alahai, memang satu keputusan yang susah, tapi integriti diri tu paling utama!

Nampak tak? Kedua-dua bintang kita ni ada cara tersendiri nak hadap cabaran dalam dunia hiburan. Tak kiralah kritikan pedas ke, tawaran gaji berkepuk ke, kalau prinsip dah tetap, memang tak goyah!

Jadi, korang pulak, sanggup tak gadai prinsip demi populariti?