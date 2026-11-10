Zaki Yamani & Osama Yamani Dah Berbaik, Salah Faham Selesai Selepas Ber-WhatsApp!

Hiburan

Hubungan antara dua beradik penyanyi popular, Zaki Yamani dan Osama Yamani, yang juga anak kepada lagenda Datuk Jamal Abdillah, sebelum ini menjadi tumpuan ramai selepas timbul salah faham. Ia bermula apabila Zaki menyuarakan harapan agar Osama lebih rajin memanfaatkan peluang untuk menghasilkan kandungan digital bagi mengukuhkan nama dalam bidang seni, terutama jika berkesempatan berkolaborasi dengan bapa mereka. Kenyataan ini kemudiannya dipercayai mencetuskan salah faham apabila Osama memuat naik hantaran di Threads, menegaskan hasratnya untuk membina nama sendiri dan enggan dibayangi nama bapa.

Salah Faham Sudah Selesai!

Jangan risau, drama salah faham ni dah pun settle! Zaki, atau nama sebenarnya Ahmad Zaki Yamani Jamal Ubaidillah, mengesahkan hubungannya dengan Osama kini berada dalam keadaan yang baik. Katanya, salah faham yang tercetus antara mereka sebelum ini dah berjaya diselesaikan sepenuhnya. Macam mana? Senang je, dorang berhubung melalui WhatsApp untuk jelaskan perkara sebenar.

Zaki menegaskan apa yang dia cakap tentang abangnya semuanya positif dan tiada yang negatif. Sebagai seorang adik, Zaki kata dia takkan sekali-kali nak ‘patuk’ atau jatuhkan abangnya sendiri. Sebaliknya, dia hanya berniat untuk menasihati dan mahu melihat Osama berjaya juga. Selepas Osama memuat naik luahannya di Threads, dia sendiri yang menghubungi Zaki melalui WhatsApp. Osama sendiri mengakui dia salah faham dalam situasi itu. Lepas tu, dorang terus gelak-gelak, update cerita perkembangan masing-masing, dan semuanya kembali okey.

Zaki ditemui dan berkongsi berita baik ini ketika menghadiri sidang media dan pelancaran Anugerah Melodi Terhangat (AMT) 2026 X Cuckootopia yang berlangsung di Ballroom, Hyatt Regency Kuala Lumpur pada Khamis lepas.

Bukan Ancaman, Tapi Sokongan

Isu perbandingan seringkali membelenggu anak-anak selebriti, dan Zaki turut mengulas dakwaan abangnya berkecil hati kerana sering dibandingkan dengannya. Zaki dengan tegas menyatakan perkara ini tak sepatutnya menjejaskan hubungan mereka sebagai adik-beradik. Dia berkata dirinya bukan ancaman kepada Osama kerana dia sendiri turut dibandingkan dengan ayah mereka.

Dia juga menambah yang Osama turut berdepan perbandingan dengan bapa mereka. Katanya lagi, perkara itu tidak mengugut hubungan mereka kerana mereka tetap adik-beradik sampai bila-bila. Memang betul, kan? Darah daging sendiri takkan putus sebab benda remeh macam ni.

Cari Identiti Sendiri, Macam Saya Juga

Zaki memahami sangat hasrat Osama untuk membina kerjaya seni dengan identiti sendiri, tanpa terlalu dibayangi nama besar bapa mereka, penyanyi legenda Datuk Jamal Abdillah. Yelah, bukan senang nak keluar dari bayangan nama besar ni, apatah lagi bila ayah kau memang ‘legend’ dalam industri!

Jelas Zaki, dia sendiri melalui cabaran yang serupa dalam usaha mencari identiti sebagai penyanyi. Namun, dia tegaskan yang perkara itu tidak pernah menghalangnya daripada terus menyokong perjalanan seni abangnya. Katanya, mereka berdua sama-sama mencari identiti kerana nama bapa mereka besar, namun dia tetap menyokong abangnya.

Bukan Bergantung, Tapi Manfaatkan Peluang

Perkara yang paling kritikal yang menyebabkan salah faham ni tercetus adalah kenyataan Zaki sebelum ini. Dia menjelaskan kenyataannya mengenai Osama yang boleh mengambil peluang menghasilkan kandungan bersama Jamal bukan bermaksud abangnya perlu bergantung kepada bapa mereka untuk membina nama. Jangan salah faham, guys!

Sebaliknya, Zaki hanya mencadangkan Osama memanfaatkan peluang yang ada untuk menghasilkan kandungan menarik, memandangkan dorang ada ‘advantage’ untuk meluangkan masa bersama Jamal. Zaki berkata mungkin Osama marah atau tidak membaca artikel itu dengan betul, dan dia sendiri juga mencari identiti sendiri. Dia menerangkan bila nampak peluang, dia akan gunakan, dan Osama pula ada kelebihan kerana tinggal bersama bapa mereka. Menurutnya, Osama tidak semestinya menggunakan bapa mereka, cuma membuat kandungan untuk menghiburkan audiens. Fuh, jelas sekali niat Zaki adalah untuk membantu, bukan membebankan. Semoga lepas ni tak ada lagi salah faham, ya!