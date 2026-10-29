Zaki Yamani Menang Fresh Rising Star, Tapi Tak Berani Lawan Populariti Bapak Sendiri?

Muzik

Penyanyi Zaki Yamani kini boleh berbangga dengan trofi Fresh Rising Star Terhangat di Anugerah Melodi Terhangat 2026 (AMT 2026) yang dimenanginya pada malam Ahad lalu. Kemenangan ini, kata Zaki, adalah pencapaian baharu buat dirinya selepas tujuh tahun bertungkus-lumus dalam industri seni.

Tapi, jangan ingat Zaki terus mendongak ke langit bila dah pegang trofi. Anak kepada penyanyi legenda, Datuk Jamal Abdillah ini, awal-awal lagi dah letak tapak di bumi. Katanya, perjalanan dia masih jauh sangat kalau nak dibandingkan dengan populariti bapanya itu.

"Bila saya menang anugerah ini, saya tidak rasa tinggi lagi. Saya masih lagi rasa rendah diri dan saya tak rasa akan melepasi populariti Jamal Abdillah," kongsinya kepada media. Zaki menambah, bapanya itu seorang tokoh dan antara orang terawal dalam industri seni nyanyian.

Kenyataan ini dibuat Zaki, yang berusia 20 tahun, ketika ditemui di sidang media AMT 2026 di Selangor International Trade Centre (SITC), Shah Alam, pada hari Ahad yang sama anugerah itu berlangsung. Nampaknya, pengiktirafan di AMT 2026 pun tak cukup nak buat dia rasa `dah sampai`.

Zaki juga berazam untuk terus memperbaiki diri, menghasilkan karya baharu, dan kekal berdisiplin demi mengembangkan kerjaya seninya. "Tapi apa yang saya boleh buat, saya mahu perbaiki diri, terus berkarya, bekerja, berdisiplin dan menghasilkan konten serta lagu-lagu baharu," jelasnya.

Dia mengakui, namanya memang semakin dikenali sejak tahun lalu dan tahun ini, namun itu bukan bermakna sudah popular. Anugerah yang dimenangi itu dianggapnya sebagai satu penghargaan yang menjadi semangat untuk terus bertahan dan berkarya dalam dunia muzik serta membanggakan peminat.

Untuk makluman korang, Zaki menewaskan pencabar lain yang bukan kaleng-kaleng juga dalam kategori ini, antaranya Odda, Dukes, Alpha, K.O.I, Ryenald Guntabid, Daniel Fong, dan Zairi Aziz. Semuanya menerusi undian dalam talian. Kira mantaplah kan, dah boleh menang kategori `terhangat` ni. Tapi betul lah, nak lawan legend tu memang `level` lain punya cabaran! Agak-agak bila Zaki boleh celen populariti bapaknya tu?