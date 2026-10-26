Zaki Yamani Kata Anugerah Ni ‘Penghargaan’, Bukan Tiket Pengiktirafan Penuh! Alamak, kenapa pulak?

Hiburan

Penyanyi Zaki Yamani baru-baru ini berjaya merangkul trofi sulung di Anugerah Melodi Terhangat 2026 (AMT2026), hasil undian peminat setia yang tak putus-putus. Kemenangan ini jelas menjadi pembakar semangat buat anak kepada penyanyi legenda, Datuk Jamal Abdillah itu untuk terus memperkukuh langkah dalam industri seni.

Zaki meluahkan rasa syukur yang teramat sangat atas sokongan padu yang diterimanya. Sebelum ini, katanya, dia tak pernah ada peminat yang betul-betul kuat, sampai sanggup berhabis tenaga mengundi setiap hari. Tapi kali ni, dia dapat bertemu dengan peminat baharu yang betul-betul komited. Memang rezeki! Siapa sangka, dukungan dari peminat boleh jadi kekuatan terbesar dalam karier seorang artis, kan?

Dia jujur mengakui, persaingan untuk anugerah ini memang gila-gila. Bayangkan, ada sembilan calon lain yang semuanya hebat-hebat, termasuklah kumpulan Alpha, Odda, K.O.I dan Zairi Aziz. Zaki sendiri pun tak berani nak letak harapan tinggi-tinggi. Apabila melihat senarai calon pada awal pencalonan, dia tertanya-tanya sama ada dia mampu bersaing dan takut jika terlalu berharap.

Jadi, strateginya mudah: jangan harap lebih-lebih. Namun, takdir menentukan, dan usaha peminatnya membuahkan hasil. Katanya, impian peminatnya tercapai dan kemenangan ini untuk mereka. Kemenangan ini bukan untuk dia seorang, tapi hadiah buat semua yang percaya padanya.

Yang menariknya, walaupun dah menang anugerah, Zaki takdelah terus 'besar kepala'. Dia tak anggap trofi ni sebagai bukti yang dia dah capai tahap pengiktirafan tertinggi dalam industri seni. Baginya, anugerah ni hanyalah sebuah penghargaan, tapi belum lagi status 'diiktiraf' sepenuhnya. Dia menjelaskan bahawa kalau hendak dikatakan namanya sudah diiktiraf, dia rasa belum lagi.

Sebab itulah dia memilih untuk terus menjadikan kemenangan ini sebagai pemangkin semangat untuk berkarya lebih jauh lagi. Misinya jelas, nak terus melangkah dalam industri seni, membanggakan negara, dan sudah tentu, menggembirakan peminat. Ada betulnya juga, kalau kita rasa dah cukup hebat, mana nak datang lagi semangat nak improve diri, kan?

Di sebalik kejayaan Zaki, ada satu nama yang tak boleh dipinggirkan: ibunya, Fatimatuzahra Samat. Wanita berusia 42 tahun inilah tulang belakang yang banyak membantu menguruskan perjalanan kerjayanya, termasuklah mengumpulkan peminat. Zaki siap cerita, sebaik diumumkan sebagai pemenang, perkara pertama yang terlintas di fikiran adalah mencari ibunya untuk dipeluk dan dicium dahi sebagai tanda terima kasih.

Katanya, kemenangan ini juga disebabkan ibunya yang banyak membantu mengumpulkan peminat sejak dia menceburi industri seni.

Bab menjadi perhatian ni, Zaki ada pendirian dia sendiri. Dia lebih selesa menggunakan istilah 'dikenali' berbanding 'popular'. Kenapa? Sebab dia tak nak kejayaan yang dicapai tu buat dia hanyut dan berbangga diri. Katanya, perkataan popular itu kedengaran terlalu berlebihan dan dia bukan orang yang begitu. Betul tu, kualiti lebih penting daripada sekadar populariti semata-mata.

Selain itu, Zaki turut berbangga dengan sokongan yang diterima bukan hanya dari kelompok peminatnya, tapi juga dari pengikut setia Azeva. Rupanya, ramai peminat Zaki dan Azeva turut mengundi untuknya, menunjukkan ada crossover fan base yang kuat. Hebat betul, fans dia dengan Azeva ni, power!

Zaki turut ditanya mengenai dakwaan yang kemenangannya itu disebabkan populariti bapanya. Tapi Zaki pantas menepis, menegaskan apa yang dia capai sekarang ni adalah hasil usaha gigih dan kerja kerasnya sendiri sejak bertahun-tahun lepas. Walaupun dia tak nafikan nama Datuk Jamal Abdillah yang besar dalam industri seni tanah air memang susah nak dipisahkan dari kerjayanya, dia tetap merendah diri.

"Bapa saya seorang tokoh seni dan antara penyanyi terawal dalam industri nyanyian tetapi perkara yang boleh saya lakukan adalah terus memperbaiki diri, berkarya serta mengekalkan disiplin setiap tahun," jelas Zaki, sambil menambah dia tak pernah rasa mampu mengatasi populariti Jamal Abdillah. Memang dia takkan dapat menandingi bapanya, katanya. Pendirian yang sangat matang, kan?

Nampaknya, Zaki memang fokus nak terus bekerja keras, kekalkan disiplin, dan hasilkan lebih banyak kandungan kreatif serta karya muzik yang menarik. Dia nak sentiasa dekat dengan peminat dan terus memajukan kerjayanya. Jadi, korang rasa, bila agaknya Zaki Yamani akan capai tahap 'diiktiraf' sepenuhnya dalam industri ni?