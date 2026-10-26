Zahiril Adzim: Walau Dah Menang, Masih Belum Layak Digelar Pelawak

Hiburan

Kemenangan trofi Pelakon Komedi TV Terbaik pada Anugerah Seri Angkasa (ASA) 2026 menjadi satu kejutan buat aktor Zahiril Adzim, . Namun, meskipun telah meraih pengiktirafan berprestij itu, Zahiril, atau nama penuhnya Mohd Zahiril Adzim Mohd Mokhtar, 42, tetap merendah diri dan enggan melabelkan dirinya sebagai seorang pelawak.

Menurut Zahiril, anugerah yang diterima itu adalah atas kapasitinya sebagai seorang pelakon semata-mata, yang hanya menterjemahkan tuntutan skrip yang diberikan. Beliau mengakui sangat terkejut apabila percubaan pertamanya dicalonkan dalam kategori ini di acara anugerah tersebut terus membuahkan hasil serta-merta.

Kejutan Di Samping Nama-Nama Besar Komedi

Zahiril menyuarakan rasa tidak sangka apabila namanya tersenarai, apatah lagi berdepan dengan calon-calon lain dalam kategori itu. “Ini kali pertama saya dicalonkan untuk ASA dan memang langsung tidak saya jangkakan,” katanya. Beliau berkata calon lain dalam kategori itu ialah Amyza, Datuk Razak Ahmad dan Issey, yang disifatkannya sebagai pelawak, sedangkan dirinya hanya pelakon biasa.

Bezakan Pelakon Komedi Dengan Pelawak Sebenar

Zahiril menjelaskan, terdapat perbezaan yang jelas antara seorang pelakon yang menjayakan cerita komedi dan seorang pelawak tulen. Baginya, sebagai seorang pelakon, kebolehan untuk menjadi versatil dan melaksanakan apa sahaja yang dituntut oleh sesebuah naskhah adalah penting. Oleh itu, peranannya dalam cerita komedi dilihat sebagai satu daripada pelbagai watak yang boleh dibawakannya.

“Saya bukan pelawak, saya cuma pelakon yang menjayakan cerita komedi. Ada beza di situ,” tegas Zahiril. Beliau berpendapat, keberkesanan seorang pelakon komedi sangat bergantung kepada naskhah yang dibawakan. Jika sesebuah cerita itu bergenre komedi, seorang pelakon perlu mampu menyampaikan mesej tersebut sehingga unsur jenaka itu benar-benar sampai kepada penonton.

Beliau amat menyanjungi bakat figura-figura otai dalam industri seperti Sabri Yunus dan Allahyarham Jalil Hamid. Menurut Zahiril, kedua-dua nama besar ini memiliki keupayaan luar biasa untuk membawa watak serius dengan cemerlang, di samping beraksi dalam genre komedi dengan begitu hidup dan berkesan. Sikap rendah diri ini membuatkan beliau enggan mendabik dada atau menggelarkan dirinya pelakon versatil, namun tetap bersyukur atas kepercayaan dan pengiktirafan yang diberikan oleh juri profesional.

Suka Berjenaka, Sedang Arah Filem Komedi

Di luar kamera pula, Zahiril mendedahkan sisi peribadinya yang tidak terlalu serius, malah gemar berjenaka di lokasi penggambaran. Beliau menjelaskan bahawa tabiat ini bertujuan untuk menceriakan suasana kerja kerana tidak suka suasana yang tertekan apabila semua orang berwajah ketat.

Baginya, suasana yang ceria penting untuk mengelakkan rasa tidak selesa, seolah-olah ingin bergaduh. Oleh itu, beliau memilih untuk menceriakan suasana, sekurang-kurangnya untuk dirinya sendiri, supaya tidak terbeban apabila perlu membawa babak drama sedih selepas itu. Minat untuk menghiburkan orang sudah ada dalam dirinya sejak zaman sekolah lagi. Walaupun begitu, Zahiril tetap merendah diri tentang kemampuannya melawak, dan secara berseloroh menyuruh untuk bertanya kepada isterinya, Shera, sama ada beliau ini kelakar atau tidak.

Respons positif daripada peminat yang terhibur dengan lakonan komedinya mendorong Zahiril untuk terus menerima tawaran bergenre santai. Beliau merasakan kepuasan yang amat besar apabila lakonannya dapat membuatkan sekurang-kurangnya seorang penonton melupakan masalah hidup mereka walau untuk seketika. Beliau berkata sedang membuat persiapan untuk mengarahkan sebuah filem komedi pada November ini, dan sedia menerima tawaran selagi merasakan mampu menggalas tanggungjawab itu dengan baik. Jadi, siapa dah tak sabar nak tengok filem arahan Zahiril ni? Mesti pecah perut punya!?