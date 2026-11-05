Zahirah Macwilson Minta Maaf Terbuka, Akui Ini 'Pengajaran Besar'

Hiburan

Pelakon Zahirah Macwilson akhirnya tampil memohon maaf secara terbuka. Permohonan maaf ini susulan hantaran Instagram Story beliau mengenai sambutan Halloween, Krismas, dan Easter yang telah mengundang rasa kurang senang ramai, terutamanya dalam kalangan komuniti Kristian.

Zahirah, dalam sebuah video permohonan maaf, mengakui yang hantaran itu dibuat tanpa pertimbangan yang sewajarnya. Dia menyedari ia boleh menyinggung perasaan pihak lain dan memohon maaf tanpa sebarang syarat.

Beliau secara khusus memohon maaf kepada komuniti Kristian yang “amat terguris dan terluka” dengan apa yang dimuat naik. Zahirah menjelaskan bahawa tidak lama selepas hantaran itu dimuat naik pada pagi semalam, dia menerima satu atau dua mesej langsung (DM) dalam masa sejam. Dia terus memadamkannya kerana sedar hantaran itu menyinggung perasaan orang ramai dan ia sama sekali bukan niatnya.

Zahirah turut menegaskan yang dia menghormati kepelbagaian budaya, agama, dan kepercayaan dalam masyarakat kita. Dia juga mengakui kenyataannya tidak tepat dan tidak sensitif dari sudut budaya. Sebagai figura awam, Zahirah sedar tanggungjawabnya untuk lebih berhati-hati apabila menyentuh isu berkaitan kepercayaan dan tradisi.

Zahirah mengambil akauntabiliti penuh atas apa yang diucapkan dan memohon maaf atas kejahilannya.

Dia menyatakan komitmen untuk mendengar, belajar, dan bermuhasabah demi menjadi lebih baik. Zahirah turut berterima kasih kepada semua pihak yang menegur, termasuk yang menghantar mesej positif mahupun negatif. “Dan sekali lagi, saya benar-benar, amat memohon maaf atas kenyataan tersebut, dan ini merupakan satu pengajaran yang sangat besar buat saya. Terima kasih,” tambahnya. Memang betul, sebagai seorang selebriti, setiap perkataan yang keluar tu kena tapis banyak kali!