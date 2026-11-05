Pak Nil Dedah Resepi Jadi ‘Trendsetter’ Sejak Sekolah, Sampai Rela Korban Kerjaya Tetap!

Hiburan

Memang susah nak cari pengacara yang boleh bertahan lama macam Datuk Aznil Nawawi. Empat dekad lebih tau! Anak jati Kuala Lumpur ni, yang memang dikenali sebagai Pak Nil, dah capai nama besar dalam dunia seni hasil disiplin dan kerja keras dia. Sebab tu dia dapat gelaran 'Pengacara Nombor Satu Negara'.

Nama Aznil, yang kini 64 tahun, mula meletup sekitar tahun 1990-an dengan program-program hiburan macam Pop Kuiz dan Melodi. Lepas tu, dia terus terbang tinggi dengan program realiti popular, Akademi Fantasia, yang mula bersiaran sejak tahun 2003. Bukan tu je, Pak Nil juga pernah buat fenomena dengan rancangan kanak-kanak gempak macam Macam-Macam Aznil (2004) dan Tom Tom Bak (2007).

Ramai yang tak tahu kan, sejarah awal Aznil ni sebenarnya memang sukakan kelainan. Dia tak suka ikut apa orang lain buat, sebaliknya dia nak jadi 'trendsetter' atau pencetus trend sejak kecil lagi. Seriuslah!

Resepi Aznil Jadi 'Trendsetter' Sejak Kecil

Sejak kecil saya suka buat benda yang orang lain tak buat, kata Aznil. Kalau orang lain buat sesuatu macam ini, saya akan fikir kenapa kita nak buat benda yang sama? Jadi, saya akan buat benda yang lain dan kalau orang tak suka, terpulanglah. Saya memang tak boleh hidup dalam suasana yang sama dengan orang lain kerana suka bawa kelainan. Pergh, dasyat betul pendirian dia ni!

Kecenderungan untuk buat kelainan ni dah nampak sejak dia sekolah rendah lagi. Contohnya, dia pilih nak masuk pertandingan membaca Rukun Negara. Masa darjah satu dan dua pun, dia dah tunjuk bakat kepimpinan dan kreatif dengan menubuhkan kumpulan boria sendiri, mengetuai kumpulan tu, siap tulis lirik persembahan lagi! Memang dah lain macam dari kecil.

Kalau setakat menari, menyanyi atau bercerita, ramai murid lain sudah buat. Tapi saya suka benda yang orang lain tak buat macam siapa nak baca Rukun Negara? ujarnya. Bila dah masuk Tingkatan Enam di Sekolah Menengah Kebangsaan (SMK) Tinggi Setapak, dia ambil inisiatif tubuh pasukan bahas sendiri untuk pertandingan di Kuala Lumpur. Dia dan kawan-kawan uruskan penyertaan sendiri sampai jadi juara, dan dia sendiri dinobatkan pendebat terbaik! Fuh, level lain betul.

Apa yang paling melekat dalam ingatan Aznil ialah penjelasan juri kenapa dia dipilih sebagai pemenang. Saya tanya juri kenapa saya dipilih sebagai pemenang dan mereka cakap cara saya berbeza daripada peserta lain. Mereka juga beritahu, saya ada selera jenaka dan boleh buat orang ketawa. Cara saya bercakap lebih macam bercerita dan bukan macam peserta lain. Dari situlah, saya tahu kalau kita nak jadi sesuatu, kena buat kelainan, kongsinya. Ini lah point penting dia!

Nekad Berhenti Kerja Demi Impian Seni

Sebelum nama dia meletup sebagai pengacara tersohor, Aznil sebenarnya pernah kerja sebagai pegawai perhubungan awam di sebuah syarikat perkapalan. Ini selepas dia habis belajar ekonomi dekat Universiti Malaya (UM). Terkejut tak? Stabil gila kerjaya tu!

Macam mana dia boleh terjebak dalam dunia hiburan ni? Rupanya kebetulan je! Dia didekati seorang pencari bakat di pusat beli-belah di Kuala Lumpur, dan dari situlah dapat peluang jadi model iklan sambilan. Pada mulanya, Aznil memang tak berapa yakin nak masuk bidang ni sebab model iklan komersial masa tu ramai yang muka kacukan atau berpenampilan Pan-Asia. Dia rasa rendah diri.

Tapi bila iklan Cadbury dia disiarkan dan gambar dia terpampang dalam surat khabar, barulah dia mula yakin dengan diri sendiri. Lepas tu, dia terus dapat tawaran jadi model untuk jenama-jenama besar lain macam Colgate, Nescafe dan Pepsi. Rezeki mencurah-curah!

Kegiatan sambilan dia sebagai model ni akhirnya kantoi dengan pihak pengurusan syarikat perkapalan tempat dia kerja. Habis kena bagi surat amaran! Masa tu, minat Aznil dalam dunia seni makin mendalam, jadi dia kena buat pilihan: nak kekal kerja tetap yang stabil tu, atau kejar impian sebagai model iklan?

Dengan jiwa yang kental, Aznil nekad letak jawatan dengan notis 24 jam pada tahun 1984. Bayangkan, kerja tetap okey dah tu, tiba-tiba cabut! Saya semakin seronok menjadi model iklan dan minat terhadap dunia seni juga semakin mendalam, katanya. Jadi, apabila menerima surat amaran daripada pihak syarikat, saya nekad berhenti kerja dalam tempoh 24 jam dan meninggalkan kerjaya tetap ketika itu. Fuh, memang berani mati demi minat!

Inilah kisah macam mana Aznil Nawawi jadi Aznil Nawawi yang kita kenal sekarang. Memang betul lah kata dia, kalau nak jadi somebody, kena buat kelainan. Korang rasa berani tak nak ikut jejak langkah Pak Nil ni? Komen sikit!