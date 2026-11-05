Nasihat Abang Long: Aedy Ashraf Kongsi Cara Hadapi Kecaman, Jamin Amir Ahnaf Akan Bangkit!

Hiburan

Pelakon Aedy Ashraf, atau nama sebenarnya Mohammad Addy Ashraf Rosmadi, 33, menganggap kecaman hebat yang sedang melanda rakan baiknya, Amir Ahnaf, sebagai satu proses penting sebelum seseorang itu dapat bangkit semula untuk mencapai kejayaan yang lebih besar. Pendek kata, jatuh tu biasa, tapi macam mana nak bangun balik tu yang penting!

Aedy, yang rapat sangat dengan Amir sampai dah anggap macam adik sendiri, mendedahkan dia dah pun hubungi Amir secara peribadi untuk bagi teguran dan nasihat.

Bagi Aedy, ini adalah cara untuk bangkit dari fasa kejatuhan:

1. Anggap Kejatuhan Itu Fasa Wajib

Aedy percaya, sesiapa yang nak berjaya, kena lalu dulu fasa jatuh atau berada di bawah. Mana boleh asyik di atas saja, kan? "Saya percaya setiap manusia yang ingin berjaya, dia perlu merasai bagaimana berada di bawah atau fasa kejatuhan terlebih dahulu. Kita tidak boleh terus berada di atas sepanjang masa," jelasnya. Ini bukan kelemahan, tapi batu loncatan!

2. Belajar Dari Kesilapan

Fasa kontroversi ni sebenarnya peluang untuk belajar. Bagi Aedy, ini fasa yang perlu Amir lalui untuk belajar daripada kesilapan dan bangkit terbang lebih tinggi selepas ini. Maknanya, dari kesilapanlah kita jadi lebih matang.

3. Nasihat, Bukan Sokongan Buta

Walaupun bersimpati dengan nasib sahabatnya, Aedy tegaskan dia tak sokong tindakan Amir yang mencetuskan kontroversi dekat media sosial sebelum ini. Tapi sebagai kawan, tanggungjawab memberi nasihat tu tetap jalan. "Setiap manusia pasti melakukan kesilapan dalam hidup mereka. Saya tidak sesekali mengiyakan atau menyokong tindakan yang dilakukan Amir, tetapi sebagai sahabat saya sudah jalankan tanggungjawab memberi nasihat," katanya. Ini baru namanya kawan sejati, tak biar kawan hanyut.

4. Yakin Dengan Bakat dan Disiplin

Aedy yakin sangat Amir akan bangkit dan terus berjaya. Bakat besar dan keperibadian hebat Amir menjadi jaminan. Kawan-kawan rapat pun nampak sendiri kerja keras Amir selama ni. Jadi, jatuh sekali tak bermakna kalah selamanya.

Sebelum ini, nama Amir Ahnaf hangat diperkatakan selepas tindakannya meninggalkan komen berbaur nakal dan didakwa kurang sopan pada hantaran seorang wanita di media sosial. Ramai netizen rasa Amir sepatutnya lebih berhati-hati dengan percakapan di platform awam, memandangkan dia ada pengaruh dan peminat sendiri.

Nampak gayanya, Aedy dah tunjuk cara betul macam mana nak jadi kawan yang baik dan cara nak hadap kontroversi. Jadi, ada ke korang kawan yang macam Aedy ni? Ke korang yang jadi Aedy Ashraf untuk kawan korang?