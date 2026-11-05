Koyak Kulit Kentang Rebus dalam Satu Saat? Ini Hacks Dapur Korang Kena Tahu!

Gaya Hidup

Kita semua tahu, kentang rebus ni memang favourite ramai. Nak buat purée ke, salad kentang sejuk ke, atau jadi lauk sampingan pun sedap. Tapi, jujur lah, berapa ramai yang pernah struggle nak kupas kulit kentang rebus tu? Kulit melekat, tangan panas, dari kerja senang terus jadi stress, kan?

Alaa, jangan risau! Ada satu 'kitchen hack' simple yang confirm akan ubah cara korang sediakan kentang lepas ni. Tak payah tools canggih-canggih atau trik rumit pun. Cuma perlukan pisau dan beberapa saat je sebelum korang campak kentang tu dalam periuk air panas.

Caranya senang gila! Ambil kentang mentah tu, buat satu torehan bulatan nipis keliling tengah-tengah dia. Macam korang nak buat garisan halus yang bahagikan kulit kepada dua bahagian. Penting: jangan potong kentang sampai putus dua tau, cuma toreh manja-manja dekat kulit dia je. Faham?

Bila kentang dah masak dan lembut elok, haa, masa ni lah kulit dia akan tanggal dengan senang hati. Korang cuma perlu tarik je kedua-dua belah kulit tu, dan boom! Kulitnya akan terlucut macam magik. Betul tak tipu!

Hack ni memang ngam sangat untuk siapa yang suka purée kentang homemade tapi malas nak kupas satu-satu. Daripada sibuk mengopek kentang dengan pisau, sekarang korang boleh siapkan dalam masa rekod. Plus, bila kentang rebus dengan kulit dia, rasa dan tekstur pun lagi sedap dan mantap!

Jadi, next time korang nak rebus kentang, ingatlah step simple ni sebelum masuk periuk. Satu torehan kecil je boleh jimatkan masa, tenaga, dan yang paling penting, elak drama kentang melekat kat jari tu! Cuba lah, confirm tak menyesal!