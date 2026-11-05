Aduh, Konsert The Weeknd Buat Bukit Jalil Jem Gila: Korang Wajib Baca Tips Ni!

Hiburan

Peminat The Weeknd di Malaysia, bersedia ke tidak nak melompat dua malam berturut-turut? Konsert penutup jelajah dunia penyanyi ni di Stadium Nasional Bukit Jalil pada 4 dan 5 November memang gempak habis, dengan anggaran 130,000 penonton akan membanjiri kawasan tu. Tapi, di sebalik kemeriahan, ada satu benda yang confirm buat semua orang pening kepala: kesesakan lalu lintas yang melampau!

Jalan Mana Nak Elak, Parking Mana Ada?

Okay, first thing first: bersiap sedia untuk hadap jem teruk, especially kalau korang duduk atau kerja dekat Bukit Jalil, Sri Petaling, Sungai Besi, atau Puchong. Sumber cakap, jalan memang dah start sesak dari petang. Kesesakan dijangka di Lebuhraya Shah Alam (KESAS), Lebuhraya Maju (MEX), Lebuhraya Kuala Lumpur-Seremban, dan Jalan Lingkaran Tengah 2 (MRR2). Jalan akses tempatan pun takkan terlepas.

Nasihat penting untuk pemandu: dengar cakap marsyal trafik yang bertugas dan hati-hati dengan pejalan kaki yang ramai di sekitar stadium. Paling penting, ELAKKAN Jalan Merah Caga dan Jalan Barat kerana kesesakan dijangka paling teruk di situ. Sebaliknya, stick je dekat Lebuhraya Kuala Lumpur-Seremban, keluar dekat persimpangan Universiti Putra Malaysia (UPM), pastu follow signboard ke zon parkir yang dah ditetapkan.

Fikir parking dah full? Don't worry, ada alternatif. Korang boleh park dekat MRANTI Park atau Calvary Convention Centre. Kalau jenis guna e-hailing, ingat tau, guna kemudahan menurunkan dan mengambil penumpang di Hab E-Hailing Endah Parade yang disediakan khas. Jangan memandai drop off kat tepi jalan, nanti double jem!

Tren Sampai Pukul Berapa Ni?

Untuk geng public transport, tahniah! Rapid KL sporting gila extend waktu operasi beberapa laluan tren untuk dua malam ni. Tapi, kena bijaklah plan. Tren terakhir dari stesen LRT Bukit Jalil (Laluan Sri Petaling) ke Putra Heights dan Sentul Timur ialah 12.30 pagi. Fuh, lega sikit!

Tapi, kalau korang nak bertukar ke LRT Laluan Ampang atau MRT Laluan Putrajaya, kena berlepas dari Bukit Jalil sebelum tengah malam tau. Lagi awal untuk geng LRT Laluan Kelana Jaya, KL Monorail atau MRT Laluan Kajang – korang kena blah dari Bukit Jalil sebelum 11.30 malam. Yang nak ke Laluan Kajang, siap sedia untuk dua kali transfer: dari Sungai Besi ke Laluan Putrajaya (sebelum 11.45 malam), lepas tu tukar lagi kat Tun Razak Exchange (TRX). Fuh, complicated tapi kalau taknak terkandas, kena ikut!

Ramai orang bila excited nak pergi konsert, rancang perjalanan pergi je, perjalanan balik lupa. Ni lah kesilapan paling common. Beza beberapa minit je boleh tentukan korang sempat naik tren ke tak. Kalau tak, mampos la nak tunggu e-hailing, confirm surge price melampau!

Park-and-Ride Senang Ke Tak?

Kalau taknak pening cari parking dekat stadium, park-and-ride la jawabnya. Rapid KL dah listkan 15 hab park-and-ride sepanjang koridor LRT Ampang dan Sri Petaling, termasuklah Ampang, Pandan Jaya, Taman Perindustrian Puchong, Kinrara BK5, Sentul, Putra Heights, dan Sungai Besi. Untuk geng MRT Laluan Putrajaya, ada lagi 14 tempat letak kereta bertingkat, macam di Metro Prima, Sri Damansara Timur, Cyberjaya Utara, UPM, dan Taman Naga Emas.

Kadar parking pun okay je, antara RM4.30 hingga RM5.00 sehari, dengan syarat guna kad Touch 'n Go yang sama untuk perjalanan tren. Nak check kekosongan? Guna je apps MyRapid Pulse. Senang cerita!

Amaran Khas untuk Warga Setempat

Untuk penduduk Bukit Jalil, Sri Petaling, Sungai Besi, dan sebahagian Puchong, dua malam konsert ini memang akan jadi cabaran. Dari petang lagi jalan akan jem. Jadi, kalau ada nak jemput anak, beli barang dapur, atau temu janji klinik, settlekan sebelum petang, atau cari laluan alternatif yang tak guna KESAS, MEX, atau MRR2. Pemandu yang lalu kawasan ini untuk pulang dari kerja pun, wajib menyemak aplikasi navigasi awal-awal. Kita masih kena bergantung pada pengurusan trafik semasa, sebab kajian trafik mikro Bukit Jalil yang dilaporkan sebelum ini dijangka siap pun pada suku pertama 2027!

Manakala untuk peniaga sekitar stadium dan stesen LRT, dua malam ini membawa peluang jualan tambahan, tapi cabaran penghantaran bekalan pun ada. So, plan penghantaran barang pada waktu pagi, baru tak stuck.