Rentak Budaya 2026: Apabila Tradisi Bertemu Kontemporari, Memang Padu!

Hiburan

Seni tradisional kita ni kadang-kadang rasa macam tenggelam timbul je, kan? Apatah lagi bila dikelilingi muzik moden dan lambakan hiburan kontemporari. Tapi, festival Rentak Budaya 2026 yang berlangsung di Padang Merbok, Kuala Lumpur pada malam Jumaat lalu, berjaya tunjukkan yang warisan tempatan kita masih utuh dan punya tempat istimewa di hati masyarakat.

Festival ini, anjuran Persatuan Seniman Malaysia (SENIMAN) dengan kerjasama Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL) serta Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya Malaysia (MOTAC), sebenarnya ada misi lebih besar. Ia nak merapatkan jurang antara generasi, mempertemukan seni warisan dengan cita rasa kontemporari, dan paling penting, mengingatkan kita semua yang budaya tempatan ni bukan sekadar nostalgia dalam buku sejarah semata-mata.

Menyatukan Dua Dunia Atas Pentas Utama

Macam mana diorang buat? Strateginya cukup menarik! Malam pembukaan Rentak Budaya 2026 bermula dengan persembahan Gendang Rebana yang memang buat bulu roma meremang. Dentuman gendang yang bergema tu terus set 'mood' tradisional, membuka tirai untuk gabungan muzik, budaya, dan hiburan yang bukan kaleng-kaleng. Ini penting untuk menarik perhatian awal dan menunjukkan seni tradisional kita pun ada 'umph' tersendiri.

Kemudian, pentas diserahkan kepada Haziq Rosebi yang menyampaikan lagu berirama zapin. Beliau bukan setakat bawa lagu Bunga Hutan dan Nurlela, turut bergandingan dengan Rosma Sidek untuk lagu Joget Cinta Sakti. Aduhai, memang layan habis! Gabungan dua nama ni berjaya suntik warna tersendiri dalam persembahan, buat penonton terbuai dengan irama warisan yang tak lapuk dek zaman. Ia membuktikan bahawa elemen tradisional masih boleh dipersembahkan dengan penuh gaya dan energi.

Suasana bertukar lebih rancak bila Issey dan rakan-rakannya 'pecahkan' suasana dengan persembahan Dikir Barat. Paling 'win', pelakon Mat Over pun turut terlibat sama! Memang kecoh dan sporting habis. Elemen berbalas pantun, permainan kata, dan lenggok penyampaian dalam Dikir Barat tu tunjuklah betapa powernya hiburan tempatan kita. Tak payah bergantung pada produksi pentas berskala besar pun dah boleh buat penonton terhibur sampai nak tergelak. Ini cara Rentak Budaya 2026 buktikan seni kita ada kekuatan tersendiri, dengan cara yang paling santai dan 'friendly'.

Kaka Azraff Bawa Kelainan (dan "Plot Twist")

Kemuncak perhatian malam itu juga tertumpu kepada Kaka Azraff, antara nama popular yang menghiasi pentas utama. Beliau menyampaikan lagu seperti Gila, Bukan Hal Aku, Sibuk, dan Bawaku Pergi. Kehadiran Kaka ni memang bawa dimensi berbeza dan jadi 'plot twist' yang menarik selepas penonton disajikan dengan persembahan berteraskan tradisi. Peralihan daripada muzik warisan kepada hiburan kontemporari ni jelas menunjukkan usaha penganjur menyusun kandungan untuk khalayak dengan minat yang pelbagai, daripada pencinta seni klasik hinggalah peminat muzik arus perdana. Ini adalah kunci bagaimana Rentak Budaya 2026 merapatkan jurang generasi melalui muzik.

Pengalaman Seni Di River of Life

Bukan setakat pentas utama je yang 'pecah', kawasan River of Life pun turut menawarkan pelbagai aktiviti seni dan budaya dari pukul 10 pagi hingga 10 malam sepanjang tiga hari penganjuran festival ini. Pengunjung berpeluang menyertai bengkel membuat tanjak, batik, kaligrafi, dan seni khat. Bukan itu saja, ada juga demonstrasi tarian zapin, persembahan buskers, serta aktiviti interaktif lain yang memang menarik. Pendekatan macam ni wajar dipuji sebab seni tradisional lebih mudah didekati bila masyarakat diberikan peluang untuk mencubanya sendiri. Ini adalah cara praktikal bagaimana festival ini membuat seni warisan jadi lebih dekat dan relevan dengan gaya hidup kita.

Presiden SENIMAN, Zed Zaidi, sebelum ini ada menyatakan bahawa Rentak Budaya diwujudkan sebagai platform untuk menghubungkan artis, penggiat seni dan budaya dengan masyarakat dalam suasana santai serta terbuka. Hasrat ini memang selari dengan keperluan industri seni tempatan untuk memperluas ruang kepada penggiat budaya, terutamanya mereka dalam bidang tradisional, agar terus mendapat perhatian khalayak.

Secara keseluruhan, Rentak Budaya 2026 ni adalah satu usaha bermakna untuk mengangkat seni dan budaya tempatan dalam suasana yang lebih terbuka. Ia berjaya menemukan penghibur popular dengan khazanah tradisi, sekali gus membuktikan seni kita ni memang 'evergreen' dan sentiasa boleh buat kita teruja. Jadi, siapa kata seni tradisional kita tak boleh jadi cool?