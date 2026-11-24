Hiburan

Penat dan mengah habis bila menyanyi satu lagu di pentas besar Gegar Vaganza Fantasia (GVF) sampai kena tegur dengan juri. Itu yang jadi pembakar semangat untuk penyanyi Zahid, 45, untuk serius jaga stamina dan kesihatan.

Zahid atau nama sebenarnya Ahmad Zahid Baharuddin, tak ambil masa lama. Dia dah mula ambil suntikan ubat diabetes sebagai salah satu usaha untuk turunkan berat badan, kira-kira dua minggu sebelum laporan ini diterbitkan. Tawaran daripada sebuah klinik swasta, katanya, membuka jalannya untuk mencuba rawatan ini.

Bukan main redah saja, Zahid pun konsisten mengawal pemakanan dan bersenam. Dia siap kongsi yang dia memang jaga stamina dan cucuk Mounjaro. Tapi, doktor pun pesan jangan hanya harapkan suntikan semata; kena juga potong gula, jaga kuantiti makan, dan bersukan.

Nampaknya usaha Zahid ini dah mula membuahkan hasil lumayan. Berat badannya dah turun 2.5 kilogram, manakala ukuran lilit badan pula mengecil dua inci dalam tempoh singkat. Nombor yang baik untuk turunkan berat badan, kata doktor kepadanya.

Menurut Zahid, doktor menyuntik dos 2.5 mg minggu ini sebelum dos dinaikkan. Walaupun ada kesan sampingan rasa mengantuk dan lemau seharian selepas suntikan, Zahid kata okey saja, asalkan tak muntah-muntah. Fuh, demi stamina pentas, memang sanggup berkorban!

Mesti ramai ingat Zahid kecil hati bila Datuk Ramli MS dan Hetty Koes Endang tegur dia nampak mengah. Tapi, dia rilek je, siap jadikan kritikan tu sebagai pembakar semangat. Katanya, dulu nyanyi di kelab malam sampai 12-15 lagu rasa okey je. Tapi bila kat GVF, satu lagu dua minit lebih pun rasa penat macam dah nyanyi 20 lagu. Tok Ram dan Bunda Hetty pun cakap stamina untuk pentas besar ni lain macam.

Memang saya tidak terasa hati sebab itu adalah satu komen dan kritikan yang saya perlu tambah baik, ujarnya. Haa, ini baru betul semangat juara! Apa lagi, kita tunggu Zahid perform dengan stamina mantap lepas ni kan?