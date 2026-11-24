Hiburan

Pelakon Sharifah Haneesya meminta sangat agar namanya tak lagi dikaitkan dengan gelaran Dewi Remaja, satu pertandingan yang pernah disertainya pada edisi 2018/2019. Kita fahamlah, gelaran tu pernah jadi sejarah, tapi Haneesya cakap, dia dah tak nak lagi dikenali dengan kisah lama tu.

Walaupun pernah jadi juara sebelum kemenangan tu ditarik semula, Haneesya, atau nama penuhnya Sharifah Haneesya Hanee Sayed Sahlan, 26, kata dia sekarang nak fokus pada perkembangan kerjayanya. Kena faham, dia dah besar panjang, bukan remaja lagi, jadi kenangan lama tu, cukuplah.

“Ada satu benda yang saya nak minta jasa baik semua. Kalau boleh tolong berhenti kaitkan saya dengan DR (Dewi Remaja) lagi. Gelaran itu dah bukan milik saya sebab ditarik semula. Kedua, saya bukan remaja lagi. Saya cuma nak move on,” katanya, meluahkan perasaan di Instagram peribadinya. Memang betullah tu, gelaran tu dah tak relevan untuk dia sekarang.

Haneesya turut menjelaskan yang pengalamannya dalam program tersebut hanyalah satu fasa dalam hidup, bukan keseluruhan identitinya. Dia ada impian yang jauh lebih besar daripada sekadar dikenali sebab satu pertandingan, katanya.

Haneesya menulis perkara tersebut dalam satu hantaran di Instagram berserta tangkap layar komen pengikut media sosial yang masih mengenang perjalanannya ketika menyertai program itu. Komen-komen tu, walaupun mungkin berniat baik, tapi kadang-kadang benda kecil macam tu boleh trigger perasaan lama yang Haneesya dah cuba tinggalkan. Kasi ruanglah dia nak lupakan kenangan lama, ya tak?

Pelakon ini nak bawa sesuatu yang baik dalam dunia seni, dan nak jadi seseorang yang boleh buat orang lain rasa dihargai, didengari, dan lebih yakin dengan diri sendiri. Memang noble niat dia, kita sokong! Dia cuma minta orang faham yang dia nak terus berkembang tanpa perlu sentiasa dikaitkan dengan perkara yang sama.

Sekali lagi, di hujung hantaran Instagramnya, Haneesya menegaskan yang dia tak nak namanya terus dikenang disebabkan satu gelaran yang dah bukan miliknya. Gelaran juara Dewi Remaja 2018/2019 itu dilucutkan selepas timbul dakwaan dia berpesta di sebuah kelab malam. Jadi, faham-fahamlah, memang ada reason kenapa dia nak move on. Bagi chance lah dia bina nama baru, bukan?