Hiburan

Nandagopall Mohan, pelakon kita dari Malaysia, dah ukir sejarah dengan memenangi anugerah Pelakon Baharu Terbaik pada Anugerah Golden Horse ke-63. Ini bukan kaleng-kaleng punya kemenangan, gempak habis!

Yang paling padu, Nandagopall mendedikasikan kemenangannya ini kepada mereka yang selalu rasa tersisih, tertindas, atau macam tak didengari. Fuh, memang power! Dia harap watak Ajay yang dibawakannya itu dapat bagi inspirasi kat diorang semua untuk terima diri sendiri seadanya. Dia nak kisah Ajay ni jadi pendorong untuk setiap orang berani suarakan isi hati, terima diri sendiri, dan menghargai jati diri masing-masing.

Nandagopall meraih pengiktirafan ini menerusi lakonannya sebagai Ajay dalam filem Sayang Sayang. Watak Ajay ni seorang remaja yang ada ketidakupayaan pendengaran dan pertuturan, tapi dalam masa sama minat gila menari. Bayangkan, dia kena sampaikan emosi tanpa dialog! Dia menggunakan ekspresi wajah, bahasa tubuh dan gerak tari untuk menghidupkan karakter itu.

Semasa beri ucapan dekat Taipei Music Center, Taiwan, dia tak lupa ucap terima kasih kat keluarga, pengarah, dan semua krew produksi sebab percayakan kebolehan dia. "Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang mempercayai saya dan memberi peluang untuk saya menceritakan kisah ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada Ajay kerana memilih saya untuk menyampaikan kisahnya," kata Nandagopall.

Selain Nandagopall, Malaysia turut berbangga dengan kemenangan Kartik Vijay yang raih anugerah Sinematografi Terbaik menerusi filem Dead Tide pada majlis yang sama.

Apa lagi yang kita boleh buat untuk sokong bakat-bakat filem tempatan kita ni?