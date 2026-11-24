Hiburan

Konsert Magnum Opus anjuran Luncai Emas Sdn. Bhd. bakal gegar pentas dengan kelainan apabila sifu muzik M. Nasir sendiri memilih barisan artis jemputan yang bukan calang-calang! Kata M. Nasir sendiri ketika ditemui pada sidang media kedua Magnum Opus di Bendang KL, “Artis jemputan saya pilih sendiri sebab saya suka mereka.” Terus terang boss, kita suka!

Pilihan sifu ini dibuat berdasarkan minat dan pengetahuannya terhadap artis yang diundang. Walaupun ada beberapa nama lain, M. Nasir percaya barisan yang dipilih kali ini akan membawa kelainan pada konsertnya, selain memberinya peluang untuk berkongsi pentas dengan mereka. Mantap betul semangat kesukanan M. Nasir ni!

Bagi Hazama, peluang dipilih sendiri oleh M. Nasir ni memang buat dia berdebar gila, walaupun dah banyak pengalaman konsert. “Dipilih sendiri oleh sifu M. Nasir adalah satu penghormatan kerana dapat beraksi bersama legenda muzik yang saya sendiri minat dan hormati,” katanya. Hazama rasa berbesar hati dan gementar dengan lagu-lagu yang diberikan, tapi harap dapat buat yang terbaik supaya penonton puas hati.

Ernie Zakri pula, seorang penyanyi dan guru vokal, terkejut habis bila diumumkan satu-satunya penyanyi wanita dalam senarai artis jemputan. Tapi dia sangat gembira dan bersyukur dengan peluang ni. Cabarannya? Kebanyakan lagu yang M. Nasir bagi dah popular sebelum dia lahir lagi! Jadi, Ernie kena berguru dengan M. Nasir untuk faham dan sampaikan lagu-lagu berpuluh tahun dalam industri muzik tu dengan baik. Fuh, memang kena buat research buku lama la Ernie!

Selain Hazama dan Ernie, konsert Magnum Opus akan turut dimeriahkan dengan kehadiran tiga gitaris legenda iaitu JoBranko, Kid, dan Hillary Ang. Duo hip-hop Kmy Kmo dan Luca Sickta, kumpulan PitaHati, serta Pi’e Ramayan juga akan melengkapkan barisan artis jemputan. Sebanyak 35 lagu ciptaan M. Nasir akan diolah oleh pengarah muzik Mohd Rafi Shafie dan diiringi oleh Orkestra Simfoni Kebangsaan (OSK) di bawah pimpinan konduktor Eric Lee. Memang power!

Konsep 'Dokumentari Muzikal' dan Relevansi M. Nasir

Untuk konsert kali ini, M. Nasir seronok meneroka konsep dokumentari muzikal sebagai kelainan buat peminat. Ini bukan konsert biasa-biasa, tapi sebuah pementasan yang serius. M. Nasir menjelaskan, maklumat mengenai penghasilan karya akan diberi perhatian dalam membentuk keseluruhan persembahan. Cerita tentang sejarah dan latar lagu akan disampaikan melalui paparan visual di celah persembahan, membolehkan penonton mengenali perjalanan setiap karya lagu beliau dengan lebih dekat. Macam tengok Netflix sambil konsert!

M. Nasir sedar industri muzik sekarang ni didominasi generasi muda, jadi dia sengaja nak berdiri antara nama-nama fresh macam Hazama, Ernie, Luca Sickta, dan PitaHati. Tujuannya adalah untuk melengkapkan dokumentasi dan kelestarian konsert Magnum Opus. Dia perasan yang ramai Gen Z minat muzik dia sebab ibu bapa mereka peminat tegar. Ini peluang baik untuk kekalkan relevansi!

Bagi M. Nasir, industri seni adalah industri orang muda. Selepas berdekad berkarya, dia nampak keperluan untuk terus bekerja dengan generasi pelapis dan bagi peluang mereka asah bakat. Dengan cara ni, dia dapat bantu industri hasilkan muzik dan pengkarya bermutu, dan pada masa sama, dia pun boleh kekal relevan. Betul cakap sifu, mana-mana industri pun kena bagi can kat orang muda!

Ditanya pasal keperluan hasilkan lagu baharu walhal dah berlambak lagu hit, M. Nasir kata keinginan mencipta sentiasa ada dalam diri seorang pengkarya. Selagi ada daya, selagi itu dia akan buat lagu baru. Ramai juga yang boleh membantu hasilkan karya baru.

Projek Baharu M. Nasir?

Mengenai kemungkinan berehat daripada konsert tahun depan, M. Nasir cakap dia tak pernah fikirkan itu. Otaknya sekarang tengah fikir benda lain yang nak dibuat, termasuk nak teroka dalam pembikinan filem dan teater dengan lebih mendalam. “Kerja seni ini boleh jadi ketagih, sebab itu susah hendak berhenti,” ujarnya. Maknanya, lepas ni kita mungkin tengok M. Nasir berlakon atau arahkan filem pula?

Untuk korang yang belum ada tiket, konsert Magnum Opus ni tiketnya dah 90 peratus terjual! Tiket berharga antara RM288 hingga RM1,588 boleh didapati di laman web www.ilassotickets.

Memang susah nak berhenti kalau dah minat, kan? Kita tengoklah nanti M. Nasir nak 'ketagih' dengan projek filem atau teater pula!