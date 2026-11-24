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Pehh, isu gurauan Afdlin Shauki pasal Aina Abdul masa Festival Filem Malaysia ke-35 (FFM35) baru-baru ni memang panas gila sampai dapat perhatian ramai. Akhirnya, pelakon dan pengarah Afdlin Shauki tampil jelaskan apa sebenarnya yang berlaku, demi mengelakkan salah faham berpanjangan. Katanya, dia takde niat nak perlekehkan Aina, apatah lagi nak sentuh soal fizikal penyanyi tu.

Afdlin sendiri mengaku dia peminat setia Aina Abdul. Dia dah lama follow perjalanan seni penyanyi tu sehingga berjaya membina nama dalam industri hiburan tanah air. Afdlin mengagumi identiti fesyen Aina yang tersendiri, siap anggap Aina antara artis tempatan yang berani bereksperimen dengan fesyen. Kata Afdlin lagi, “Dia buat dengan begitu konsisten sampai orang nampak busana dari jauh pun dah tahu, ‘Ha, itu mesti Aina Abdul.’ Itu namanya branding yang menjadi.” Kan dah jelas tu, dia cuma kagum dengan gaya Aina! Memang betul pun, penampilan Aina selalu gempak habis, susah nak tiru!

Mengenai gurauan yang jadi bualan hangat tu pulak, Afdlin menjelaskan yang dia sebut nama Aina sebab kagum dengan identiti fesyen penyanyi berkenaan. Jenaka tu, katanya, berkaitan dengan saiz busana Aina dan bagaimana penampilan pakaian sebegitu mungkin boleh beri kesan kepada pandangan kamera sekiranya Aina berada di barisan hadapan. Dia menegaskan lagi, langsung tak berniat nak perlekehkan fizikal penyanyi tu. Ye lah, Afdlin sendiri pun pernah berdepan dengan pelbagai komen pasal bentuk tubuh badannya. Jadi, memang bukan niat dia lah nak kutuk orang.

Namun, Afdlin tak menolak kemungkinan yang gurauan tu dah disalah tafsir, sampai buat Aina rasa kurang selesa. Disebabkan tu lah, dia ambil peluang ni untuk sampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada penyanyi berkenaan. "Aina, kalau cara abang bergurau malam tu buat Aina rasa tak selesa, abang minta maaf. Abang tak berniat nak menyindir Aina," katanya. Patut dipuji lah kejujuran tu, terus terang minta maaf.

Bukan itu je, Afdlin juga luah hasrat nak ajak Aina Abdul berkolaborasi kalau diberikan peluang pada masa akan datang. Wah, nampak gayanya macam nak baiki keadaan terus ni. Tambah Afdlin, dia pun sedar cara masyarakat menerima sesuatu gurauan sekarang ni dah banyak berubah berbanding ketika dia mula-mula menceburi bidang pengacaraan. Potongan video dari sesuatu acara, katanya, kini boleh tersebar dengan pantas dan mengundang pelbagai tafsiran berbeza. Jadi, dia harap penjelasan yang diberikan ni dapat elak salah faham dan dia hargai segala teguran dari orang ramai. Okaylah, setidaknya dia dah jelaskan dari sudut pandang dia. Lepas ni, jom kita tunggu je projek kolaborasi diorang pulak, kot-kot ada kejutan padu?