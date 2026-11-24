Hiburan

Penyanyi Naqiu rupanya terpaksa tolak beberapa tawaran konsert atau persembahan berskala besar selama ni. Punca utama? Rasa kurang yakin dalam diri.

Memang mengejutkan, kan? Naqiu, yang juga dikenali sebagai Wan Naqiuddin Mohd Najib, berterus terang yang keraguan tu timbul sebab dia rasa belum cukup lagu popular untuk dipersembahkan dalam acara besar. Fuh, artis pun ada insecure macam ni, guys! Dia mengakui beberapa pengurus acara (EO) sejak tiga tahun kebelakangan ini menawarkan konsert, termasuk bersama kumpulan Boboy.

Tapi, Naqiu enggan teruskan sebab dia risau tak ada orang datang. Realistik betul dia! Katanya, dia tak berani buat konsert dan perlu sedar diri kerana tidak banyak lagu hits, sebab itu dia dan pihak pengurusan terpaksa tolak tawaran tu.

Namun, di sebalik keraguan tu, satu cahaya baru muncul. Semuanya berubah lepas Showcase Episod 40 Naqiu sempena sambutan ulang tahun kelahirannya yang ke-40 di Shah Alam pada Ahad. Sambutan peminat yang datang dan sanggup beli tiket tu, rupanya jadi 'bukti' yang Naqiu perlukan. Macam air sejuk menyirami jiwa, ia bagi semangat untuk dia mula merancang konsert besar-besaran pulak!

Jadi, inilah 'game plan' Naqiu untuk membina keyakinan dan merealisasikan impian konsert dia. Pertama, dia nak ada bukti dahulu dan melihat sambutan mini showcase ini. Nampak gaya, mini showcase tu bukan sekadar persembahan biasa, tapi ujian untuk lihat potensi sebenar.

Selepas dapat 'lampu hijau' dari sambutan showcase, barulah dia akan berunding dengan pihak pengurusan untuk penganjuran konsert di lokasi yang lebih besar. Katanya, cita-cita perlu ada tetapi kenalah realistik. Bijak!

Selain tu, Naqiu turut merancang untuk lebih aktif menghasilkan karya baharu, termasuk mencipta lagu untuk penyanyi lain, sempena usianya mencecah 40 tahun. Fokusnya, dalam tiga tahun ke hadapan dia akan lebih produktif. Ini penting untuk memastikan dia ada cukup ‘senjata’ baru untuk konsertnya nanti dan tak mahu orang anggap dia hanya berharap pada lagu lama.

Nampaknya, kita akan dengar banyak lagu baru dari Naqiu tak lama lagi. Siapa dah tak sabar nak tengok konsert mega dia nanti?