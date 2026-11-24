Hiburan

Penyanyi Mawi, atau nama sebenarnya Asmawi Ani, 45, menjawab persoalan ramai selepas tindakannya mengalunkan selawat secara spontan sewaktu persembahan lagu Intifada di konsert minggu ketiga Gegar Vaganza Fantasi (GVF). Tindakan itu membuatkan markahnya dipotong juri.

Mawi menjelaskan, bahagian tengah lagu Intifada tu memang sengaja dia biarkan kosong tanpa sebarang lirik. Dia menunggu ilham yang terlintas ketika beraksi di hadapan penonton.

"Dia macam mana hendak cakap? Bahagian itu memang dibiarkan kosong. Dari awal lagi saya rancang, cuma saya tunggu apa yang terilham waktu di atas pentas," katanya. "Jadi atas pentas terkeluar itu. Itu yang terpacul. Dia spontan keluar selawat itu. Jadi itulah keluar."

Nak tahu tak, kejadian macam ni bukan kali pertama tau bagi Mawi! Dia cerita, masa nyanyikan lagu Aduh Saliha dulu pun pernah jadi benda sama. Belakang lagu tu dia tak rancang apa nak sebut, tapi terkeluar pulak 'hayya 'alal falah'. Memang spontan habis!

Mawi menegaskan dia tidak merancang perkara itu dan tidak mahu bercakap seperti membaca skrip.

Walaupun markah kena potong, Mawi menerima keputusan juri tu dengan hati terbuka. Dia mengakui memang suka berkarya secara bebas tanpa rasa dikongkong. Katanya, itu hak juri dan dia lebih suka bebas di atas pentas ketika membuat persembahan.

Ketua juri GVF, Datuk Ramli MS atau lebih dikenali sebagai Tok Ram, menegur tindakan Mawi tu sebab tak dimaklumkan masa sesi raptai. Tok Ram menjelaskan, barisan juri terpaksa potong banyak markah sebab susunan muzik yang dah ditetapkan tak sesuai dengan elemen kerohanian dari selawat yang Mawi selitkan. Halahai, bila ilham datang, memang susah nak tahan kan? Tapi peraturan pertandingan tetap peraturan!

Agak-agak, minggu depan Mawi ada 'ilham spontan' lain lagi tak?