Hiburan

Penyanyi Noh Salleh baru-baru ini berkongsi rasa syukur yang tak terhingga di Instagram sempena ulang tahun pertama anak perempuannya, Tara Svara, pada Sabtu lepas. Dalam hantaran penuh perasaan tu, Noh memuat naik beberapa foto comel Tara, sambil meluahkan isi hatinya yang tersentuh dengan kehadiran si kecil.

Noh describe Tara sebagai “kurniaan Tuhan yang paling indah buat kami suami isteri.” Betul-betul terharu baca! Sepanjang setahun membesarkan Tara, dia dan isteri, Fatin Athira Mustapa, mengaku banyak belajar benda baru. Diorang pun excited gila tengok perkembangan Tara yang makin hari makin membesar. Noh turut mengakui kadangkala masa terasa berjalan sangat pantas.

Bukan tu je, Noh juga merasakan kehadiran Tara ni buat dia lebih bersyukur dan rasa makin dekat dengan Tuhan. Dia yakin bahawa Allah tidak pernah lupa dengan hamba-hamba-Nya yang lalai. Fuh, deep betul maksud dia!

Pelantun lagu ‘Sang Penikam’ ini juga turut meluahkan penghargaan terhadap pengorbanan isterinya. Dia berkongsi bahawa melalui Tara, dia melihat betapa agungnya cinta seorang isteri. Haa, memang nampaklah betapa Noh ni hargai betul Fatin sebagai isteri dan ibu.

Kat hujung ucapan tu, Noh siap berharap agar dia dan isteri dikurniakan kesabaran serta ilmu yang cukup untuk membesarkan Tara. Dia nak Tara jadi insan yang bijak pandai dan sentiasa berbakti kepada orang tua, agama, bangsa, negara, dan alam. Tak lupa juga, Noh hargai doa-doa dari peminat dari awal Tara dalam kandungan sampai sekarang. “Semoga Allah melancarkan jalan hidup Tara Svara. Selamat hari lahir anakku. Bapak sayang kamu,” tulisnya menutup ucapan. Sweet gila kan?

Untuk makluman, Noh dan Fatin mendirikan rumah tangga pada 23 September 2023. Memang cepat betul masa berlalu, dah setahun Tara ada dalam hidup mereka!

Siapa sangka, anak kecil ni boleh ubah perspektif hidup kita sepenuhnya. Rasa nak peluk je anak-anak kita kan lepas baca ni?