Hiburan

Pelakon Kodi Rasheed, yang memang sinonim dengan watak antagonis dalam drama dan filem, baru-baru ini mendedahkan pengalaman kurang enak berdepan ugutan daripada individu tidak dikenali. Kodi atau nama sebenarnya Muhammad Shazmeer Mohd Rasheed, 36, yang sering membawa karakter-karakter yang buat kita rasa nak lempar selipar ke TV, kini pula terlibat dalam isu yang agak panas di luar set penggambaran.

Dia mengakui pernah menerima mesej berbaur ugutan menerusi mesej peribadi di media sosial.

Bila Watak Antagonis Betul-Betul Diancam

Dalam dunia serba canggih hari ini, selebriti sering berdepan dengan pelbagai mesej di media sosial, ada yang positif dan tak kurang juga yang negatif. Kodi mengakui bahawa dia sebenarnya jarang melayan mesej-mesej berunsur negatif yang dihantar kepadanya menerusi ‘direct message’ (DM) di platform-platform media sosial. Ini adalah satu strategi yang bijak bagi ramai selebriti untuk menjaga ketenangan diri dan mengelakkan diri daripada terperangkap dalam provokasi yang tidak berkesudahan.

Kebiasaannya, Kodi memilih untuk mengabaikan sahaja mesej-mesej yang bertujuan untuk mencetuskan kemarahan atau ketidakpuasan hati. Namun, ada satu hari itu, keadaan emosinya yang kurang stabil membuatkan dia terdorong untuk bertindak balas. Kodi mengambil keputusan untuk melayan mesej ugutan tersebut, sesuatu yang jarang sekali dilakukannya. Ini menunjukkan betapa penat dan tekanan yang dihadapi oleh selebriti boleh mempengaruhi cara mereka bertindak balas terhadap situasi yang mencabar.

DM Beracun, Respon Berapi

Kodi menceritakan, apabila dia membuka mesej tersebut, dia berdepan dengan kata-kata kesat dan ancaman fizikal. Individu yang tidak dikenali itu bukan sahaja mencaci maki Kodi, malah turut mengugut untuk memukulnya. Siapa yang tak naik angin bila kena ugut macam tu, kan? Dengan mood yang dah sedia tak stabil, Kodi tidak berfikir panjang dan terus membalas mesej tersebut dengan nada yang mencabar.

Dia membalas dengan mencabar individu itu. Dia kemudian bertanya di mana individu itu berada dan mengajak untuk berjumpa, malah lebih berani lagi, dia siap memberikan lokasi keberadaannya. Namun, apa yang terjadi seterusnya adalah sesuatu yang mungkin dijangka bagi individu yang hanya berani mengugut di belakang papan kekunci – individu itu tidak membalas lagi mesej Kodi.

Penyesalan Selepas 'Panas Hati'

Setelah insiden tersebut, Kodi mengakui tindakannya melayan mesej ugutan itu adalah satu kesilapan yang tidak sepatutnya berlaku. Katanya, tindakan itu mungkin satu kebodohan dan sepatutnya dia tidak perlu membalas atau melayan mesej tersebut. Selepas berfikir dengan lebih tenang, Kodi menyedari bahawa tindakannya itu berpotensi untuk menjadi lebih serius, terutamanya kerana dia mempunyai keluarga yang perlu dilindungi. Kebimbangan ini adalah lumrah bagi sesiapa sahaja yang mempunyai orang tersayang, dan ia mengingatkan kita bahawa setiap tindakan yang dilakukan boleh membawa impak yang besar.

Walaupun pada awalnya dia bertindak secara spontan dan berani, Kodi kini lebih berhati-hati dan berharap perkara tersebut tidak akan berulang. “Risau juga perkara itu boleh jadi serius sebab saya ada keluarga, tapi insya-Allah semuanya okey,” jelasnya, menunjukkan dia meletakkan kepercayaan kepada takdir dan berharap tiada apa-apa yang buruk berlaku. Kisah Kodi ini menjadi pengajaran buat kita semua, walau sehebat mana pun kita di mata orang, mengelakkan diri dari provokasi adalah langkah terbaik. Kadang-kadang, diam itu lebih berharga, kan? Jadi, lain kali kalau ada yang DM negatif, Kodi mungkin akan terus 'seen' je kot. Jangan cari pasal!