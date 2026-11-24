Hiburan

Pertemuan semula barisan pelakon dari siri klasik "Gelombang di Dasar Sungai" bukan sahaja mengubat rindu penonton, malah turut mendedahkan berita yang buat peminat terkejut beruk—bahagian kedua siri ini sedang dalam perancangan!

Artis Berjasa Kim Oanh, yang melakonkan watak May, baru-baru ini menarik perhatian apabila beliau menyiarkan gambar-gambar perjumpaan jarang berlaku itu. Foto yang dikongsi memaparkan Artis Rakyat Xuan Bac, Kim Oanh sendiri, Minh Nguyet, pengarah Le Duc Tien, dan Artis Berjasa Quang Thang.

Nostalgia di Hai Phong

Siri drama Vietnam Waves at the Bottom of the River atau "Gelombang di Dasar Sungai" yang ditayangkan pada tahun 2000, mengisahkan tentang perjuangan hidup Nui, seorang anak kepada gundik dalam keluarga borjuis di Hai Phong sekitar tahun 1950-an. Dengan 10 episod yang diadaptasi daripada novel penulis Lê Lựu, drama ini pernah memikat berjuta-juta penonton televisyen.

Perjumpaan istimewa ini berlaku di acara gala seni "Hai Phong - Where Stories Begins," sebahagian daripada forum filem "Hai Phong Film Port" yang berlangsung dari 21 hingga 23 November 2026. Apa yang lebih `special` lagi, acara ini diadakan di Hai Phong, lokasi asal di mana siri drama `legend` ini difilemkan dahulu. Memang `feeling` habis!

Selepas 26 tahun, setiap artis pastinya dah menempuh jalan hidup dan kerjaya masing-masing. Tapi, bila wajah-wajah yang pernah jadi sebahagian daripada memori kita ni muncul semula, rasa `familiar` tu terus datang, macamlah watak-watak Nui, May, dan Bien ni baru je turun dari skrin TV.

Barisan pelakon dan kru "Gelombang di Dasar Sungai" juga berkesempatan membuka sesi soal jawab pada malam gala tersebut. Di atas pentas, Xuan Bac tak lepaskan peluang untuk ucapkan terima kasih pada pengarah Le Duc Tien sebab bagi peluang dia bawa watak Nui masa muda-muda dulu. Walaupun dah lebih dua dekad berlalu, pelakon itu cakap dia masih lagi `speechless` dengan kecintaan penonton terhadap watak tersebut. Xuan Bac menyifatkannya sebagai satu tuah yang besar dalam kerjayanya.

Pengarah Le Duc Tien pula sempat imbas kembali kenangan sokongan padu daripada penduduk Hai Phong masa kru filem buat `shooting`. Tapi, `part` yang paling `gempak` sekali bila beliau umumkan rancangan untuk buat bahagian kedua siri drama ini, dengan kembalinya Xuan Bac, Kim Oanh, dan Minh Nguyet! Wah, dah lama tunggu kan?

Bintang di Sebalik Watak Ikonik

Watak-watak dalam "Gelombang di Dasar Sungai" memang jadi `trademark` bagi ramai pelakon. Xuan Bac, yang masa tu baru berusia 23 tahun, menggalas watak Nui dari zaman sekolahnya hinggalah ke zaman dia terjerumus dalam kesesatan. Nui ni kan, daripada pelajar bijak, terpaksa berhenti sekolah untuk sara adik-beradik lepas mak dia meninggal. Kena `jail` banyak kali pulak tu, buatkan dia susah nak kembali ke masyarakat. Tapi, cinta dia pada anak perempuan dia buat Nui bertekad nak bina hidup baru. Fuh, penuh `struggle` Nui ni. Selepas itu, Xuan Bac dikenali ramai melalui Meeting at the Weekend dan peranan Nam Tao dalam "Tao Quan".

Bagi Kim Oanh, watak May merupakan watak sulungnya, masa tu dia baru `second year` universiti! May ni gadis jalanan yang ada anak dengan Nui, tapi asyik tinggalkan Nui berulang kali. `Character` May ni memang `kick-off` siri peranan `sharp` dan lucu aktres tu di televisyen. Memang `legend` dari muda lagi!

Minh Nguyet pulak `portray` Biển, adik perempuan Nui yang sangat penyayang. Dia ni akhirnya jadi guru dan jaga ayah diorang bila abangnya sakit. Menariknya, pada Ogos 2025 dulu, masa dia terserempak dengan Xuan Bac kat latihan perarakan Hari Kebangsaan, dia masih panggil abang dia tu "Abang Núi." Kira-kira setahun lebih kemudian, mereka dapat berkumpul lagi di bandar yang penuh nostalgia dengan filem tu. `Sweet` kan?

Acara gala ini sebenarnya merupakan sebahagian penting daripada forum filem "Hai Phong Film Port", yang dianjurkan oleh Persatuan Promosi Filem Vietnam (VFDA) dengan kerjasama Bandar Hai Phong. Selain perjumpaan `reunion` yang `awesome` ni, forum tu jugak memperkenalkan sebelas filem Vietnam kepada orang ramai melalui 22 tayangan percuma di CGV AEON Mall Hai Phong dan Pawagam Thong Nhat. Penonton pun berpeluang berinteraksi dengan kru filem, memang `rare` betul peluang macam ni!

Aktiviti `professional` forum tu pula fokus pada memperkenalkan lokasi `shooting`, bincang syarat sokongan produksi, dan menghubungkan penduduk tempatan dengan `filmmaker` dari dalam dan luar negara. Acara ni berlaku dalam rangka pelaksanaan Resolusi No. 80-NQ/TW bertarikh 7 Januari 2026, Politburo tentang pembangunan budaya Vietnam, dan juga sebagai persediaan untuk Hari Budaya Vietnam pada 24 November.