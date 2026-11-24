Hiburan

Uish, teguran padu dari pelakon Evertts Gomes ni! Dia buat ingatan manja-manja tapi penting, terutamanya buat semua peminat yang terlampau teruja bila berjumpa dengan pelakon-pelakon kesayangan di jelajah filem KUDRAT 1968 . Evertts menyeru agar peminat sentiasa menjaga batas pergaulan, lebih-lebih lagi bila berinteraksi dengan rakan lakonnya.

Menerusi hantaran di Threads, Evertts betul-betul ajak kita semua jadi lebih peka. Jangan sesekali anggap sentuhan fizikal tu benda remeh-temeh yang boleh dipandang ringan. Penting tu! Siap ada specific mesej yang dia sampaikan: "Jom kita jaga batas. Selama tour saya belajar that the boyz take wudu', so jom kita jaga batas with the boyz boleh?" Ha, faham kan maksudnya? Bukan main-main tau.

Memang betul pun apa yang Evertts cakap ni. Kita tahu lah bila dah excited jumpa retis kesayangan, kadang terlupa sikit bab-bab personal space dan batas ni. Tapi, penting untuk kita ingat yang selebriti pun ada hak untuk keselesaan dan privasi mereka. Lagi-lagi bila ada kaitan dengan bab agama, memang kena lebih berhati-hati.

Perkongsian Evertts ni terus meletup di media sosial, dan rata-rata netizen memang setuju gila dengan teguran dia. Seorang pengguna siap komen, "Betul! Bukan hanya sebab mereka ada wuduk, tetapi kita sebagai Muslim juga perlu mengelakkan sentuhan dengan bukan mahram. Kita jaga batas ya semua. Kita cuba yang termampu." Kan? Nampak tak, isu ni bukan kecil. Ada juga peminat yang dah lama menunggu seseorang daripada kalangan ahli produksi atau pelakon Kudrat bersuara pasal hal ni.

Jadi, bila jumpa selebriti lepas ni, jom lah kita chill sikit. Kagum dari jauh atau ambil gambar dari jarak selamat pun dah cukup. Senyum dan lambai tangan dah cukup menunjukkan sokongan! Betul tak, guys?